"В конце дня чувствую себя истощенной". Кейт Миддлтон призналась, что устала от материнства за время пандемии

Герцогиня Кембриджская откровенно рассказала о проблемах ухода за принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и младшим сыном Луи еще в конце января во время неформальной беседы с группой родителей, чьи дети учатся в начальной школе имени Роу Грина в Кингсбери, на северо-западе Лондона.

Во время обсуждения участникам онлайн-мероприятия были заданы одни и те же вопросы. Например, когда родителей попросили оценить свое знание школьной математики по шкале от 1 до 10, Кейт единственная написала “-5”. “Я где-то в самом низу”, - смеясь прокомментировала герцогиня.

Описывая опыт общения с детьми и их воспитания во время пандемии, Кэтрин выбрала слово “изнурительный”. “У всех родителей есть какие-то ежедневные обязанности в рамках этой роли. Но во время локдауна, я полагаю, все мы начали делать еще и то, что раньше выполняли за нас другие члены общества”, - описала свои ощущения герцогиня Кембриджская.

Она, например, стала больше заниматься с детьми по учебе, а еще “к их ужасу” взяла в руки ножницы и сама делала им стрижки.

“В пандемию я стала парикмахером, дети пришли в ужас от того, что их мама стрижет волосы. Мы превратились в учителей и стараемся изо всех сил, но в конце дня я чувствую себя истощенной”, — добавила Миддлтон.

По словам Кейт Миддлтон, она столкнулась с теми же проблемами, что и миллионы родителей, которые обучают своих детей на дому. “Я знаю, как это бывает сложно, когда нужно разрываться между работой, домом, школой и всем тем, что делают родители”, - призналась Кейт. Она также поблагодарила своего супруга принца Уильяма, который оказывал неоценимую помощь во всем.

Герцогиня призвала людей обращаться за помощью к близким и друзьям, а также поддерживать их в сложный период.

У принца Уильяма и его супруги трое детей — семилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи.