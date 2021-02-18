Принцесса Латифа: как дочь правителя Дубая стала "заложницей собственной семьи"

Рассказ Латифы о ее задержании передали расследовательской программе Би-би-си Panorama ее близкая подруга Тийна Яухиайнен, ее двоюродный брат по материнской линии Маркус Эссабри и активист кампании Free Latifa ("Свободу Латифе") Дэвид Хей.

Видео были записаны в течение нескольких месяцев на телефон, который Латифе тайно удалось получить примерно через год после ее поимки и возвращения в Дубай. Она записала их в ванной комнате, поскольку там была единственная дверь, которую она могла запереть изнутри.

Отец Латифы, шейх Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум - один из самых богатых глав государств в мире, правитель эмирата Дубай и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Я по-прежнему очень переживаю за Латифу. Ситуация изменилась. Я думаю, что все это следует расследовать", - сказала она.

Робинсон - бывший Верховный комиссар ООН по правам человека и президент Ирландии, -присоединилась к призывам установить, где сейчас находится Латифа и каково состояние ее здоровья.

Бывший посланник ООН по правам человека Мэри Робинсон, которая после встречи с ней в 2018 году описала Латифу как "молодую женщину с психологическими проблемами", теперь заявляет, что семья принцессы ее "обманула".

Власти Дубая и ОАЭ ранее заявили, что Латифа в безопасности и находится на попечении семьи.

Затем связь с принцессой прервалась - и ее друзья призывают ООН вмешаться.

В кадрах, которые оказались в распоряжении программы Би-би-си Panorama ("Панорама"), принцесса Латифа Аль-Мактум говорит, что когда она пыталась сбежать (от семьи) на яхте , ее поймали при помощи спецназа, вкололи наркотики и доставили ее обратно под стражу.

Они утверждают, что опасаются за безопасность Латифы и потому решили обнародовать эти сообщения.

Именно им удалось установить контакт с Латифой, когда она содержалась на некой "вилле в Дубае", где, по ее словам, окна были зарешечены, а само здание охраняла полиция.

Panorama при помощи независимого расследования смогла установить место, где содержится Латифа.

Дубай при шейхе Мохаммеде процветает, но в то же время, как говорят правозащитники, никакое инакомыслие в стране не допускается, а судебная система в ряде случаев допускает дискриминацию в отношении женщин.

Шейх владеет крупным предприятием по выращиванию скаковых лошадей и часто посещает крупные скачки, такие как Роял Аскот в Великобритании, где он сфотографировался с королевой Елизаветой II.





Шейха, однако, критикуют за ситуацию с Латифой, а также ее мачехой, принцессой Хайей бинт аль-Хусейн, которая сбежала от мужа в Лондон в 2019 году с двумя детьми.

Побег на яхте

Латифа, которой сейчас 35 лет, впервые попыталась бежать в 16-летнем возрасте. Но побег удалось осуществить после долгого планирования лишь после знакомства в 2011 году с французским бизнесменом Эрве Жобером. Латифе помогала Тийна Яухиайнен, ее инструктор по капоэйре, бразильскому боевому искусству.

24 февраля 2018 года Латифа и Яухиайнен отправились на надувной лодке и гидроцикле в международные воды, где их ожидал Жобер на яхте, ходившей под флагом США.





Но восемь дней спустя у берегов Индии на яхту взяли на абордаж коммандос. Яухиайнен утверждает, что спецназовцы забросали пассажирский отсек дымовыми шашками, заставив ее и Латифу выйти из из ванной под палубой дымовыми гранатами, а затем держали их под прицелом.

Латифу вернули в Дубай, и до недавнего времени о ней ничего не было известно.

Яухиайнен и экипаж яхты через две недели задержания в Дубае освободили. Правительство Индии, у чьих берегов произошел захват яхты, свою роль в этом деле не комментировало.



