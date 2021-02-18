Почему нужно есть рыбу: пять “за” и несколько “против”

Рыбный белок содержит полный набор аминокислот, в том числе те, которые организм не умеет синтезировать самостоятельно, то есть незаменимые. Блюда из рыбы — хорошая альтернатива красному мясу. Рыба прекрасно подходит для ужина — такой прием пищи богат питательными веществами, при этом “легче” для организма, так как в рыбе больше воды и меньше соединительных волокон, чем в мясе.

Организм использует йод, чтобы синтезировать гормоны щитовидной железы. Первый симптом дефицита йода - хроническая усталость и выпадение волос. Для беременных женщин йод — жизненно важный компонент, поскольку он участвует в развитии мозга ребенка. Морская рыба накапливает йод из морской воды и помогает восполнить его нехватку.

Омега-3 полезны не только для сердца, но и для мозга. У людей, которые едят [3] рыбу каждую неделю, больше серого вещества и ниже риск депрессии. Также омега-3 снижают [4] риск макулярной дегенерации — возрастного снижения зрения.

Омега-3 входят в состав клеток, препятствуют воспалению, защищают сердце и сосуды. Беда в том, что организм человека их не вырабатывает. “Попей рыбий жир” , — часто говорят при болезнях. Долгое время считалось, что БАДы помогают восполнить дефицит “омеги”, но исследование 2018 года показало, [2] что такие добавки не защищают от инфарктов и инсультов , хотя и оказывают изолированное положительное действие на триглицериды. Для того, чтобы получить “омегу” в достаточном количестве, нужно делать упор на здоровое питание и чаще есть жирную рыбу. Самые ценные представители омега — с длинной цепью — присутствуют в ней в изобилии.

Рыба входит в средиземноморскую модель питания, которая считается самой полезной в мире, а также в ее северный аналог — скандинавский рацион.

Причина № 4. Витамин, который легко потерять и трудно найти

Люди, которые живут в северных широтах, практически всегда сталкиваются с нехваткой витамина D, часто поддержать его только питанием невозможно.

Причина № 5. Минеральные вещества

И морская, и пресноводная рыба богата минеральными веществами, нехватка которых есть у большинства людей, в первую очередь — цинком и железом. Конечно, количество этих компонентов в ней немного ниже, чем в мясе, но они также хорошо усваиваются.

В чем подвох?

Некоторые виды морской рыбы накапливают ртуть, например, акула, рыба-меч, тунец и макрель. Здоровый человек при периодическом употреблении не почувствует сильного вреда от следов ртути в рыбе, а вот беременным женщинам и детям нужно [6] ограничивать ее количество. Ртуть оказывает токсическое действие на нервную и иммунную системы организма. Лучше просто выбрать какие-то другие виды рыб.

Также будущим мамам лучше избегать сырой рыбы, поскольку в ней могут содержаться паразиты.

В отличие от других пищевых аллергий, которые обычно впервые наблюдаются у младенцев и маленьких детей, аллергия на рыбу часто проявляется уже в зрелом возрасте.

“Я не люблю рыбу”: что делать?

Не переживайте: да, рыба полезна, да, в ней много полезных веществ. Но не стоит есть ее через силу, следите за тем, чтобы ваш рацион в целом был здоровым, тогда проблем с нехваткой питательных веществ не будет. Тем не менее, можно попробовать те виды рыб и блюда, которые вы еще не пробовали: печеную рыбу с лимоном, маринады, рыбные котлеты, возможно, что-нибудь придется вам по вкусу.

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