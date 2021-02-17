"Идеальная фигура — не самое важное". Известный эстонский блогер объяснила, почему не отказывает себе в чипсах и шоколаде(1)
Ты спортсменка. Это одна из тем твоего блога. Сколько раз ты ходишь в спортивный зал?
5-6 раз в неделю. Я не радикальна в этом вопросе. Если на этой неделе получится 2-3 раза, то ничего страшного, на следующей неделе сделаю больше. Я спокойно к этому отношусь, но стараюсь 5-6 раз в неделю заниматься.
Питание, наверное, у тебя особенное.
Опять же, я не радикальный человек. Я ем все. Главное — ты не должен потреблять больше калорий, чем ты тратишь. Я уже приблизительно знаю, сколько калорий содержит то или иное блюдо.
Что есть нельзя?
Все можно. Повторю, можно есть все, если потреблять калорий меньше, чем ты тратишь. Тебе ведь не обязательно съедать целую пачку чипсов. Можно съесть четверть, чуть-чуть. Завтра съесть немного шоколада. Поэтому я себе ни в чем не отказываю, главное, не злоупотреблять.
Ты можешь съесть целую пачку Lays?
Да, иногда могу. В этом нет ничего страшного. Идеология: “Я буду есть только правильную пищу“ — не работает. Через две недели ты развернешься на 180 градусов и съешь все. Не нужно себе в этом отказывать, это жизнь. Идеальная фигура — не самое важное. Важно, чтобы ты чувствовал себя хорошо. От этого идет и все остальное.
Ты ешь мясо?
Да.
Алкоголь?
Иногда.
При этом, несмотря на свою популярность, в бары и на вечеринки, Лиза Линд, по ее признанию, ходит не слишком часто:
— Не вижу в этом ничего интересного. Это трата времени, жизни. Употреблять много алкоголя с непонятными людьми, портить свое здоровье — зачем?
Полностью интервью с блогером Лизой Линд читайте здесь.