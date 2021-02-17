"Идеальная фигура — не самое важное". Известный эстонский блогер объяснила, почему не отказывает себе в чипсах и шоколаде

Ты спортсменка. Это одна из тем твоего блога. Сколько раз ты ходишь в спортивный зал?

5-6 раз в неделю. Я не радикальна в этом вопросе. Если на этой неделе получится 2-3 раза, то ничего страшного, на следующей неделе сделаю больше. Я спокойно к этому отношусь, но стараюсь 5-6 раз в неделю заниматься.

Питание, наверное, у тебя особенное.

Опять же, я не радикальный человек. Я ем все. Главное — ты не должен потреблять больше калорий, чем ты тратишь. Я уже приблизительно знаю, сколько калорий содержит то или иное блюдо.

Что есть нельзя?

Все можно. Повторю, можно есть все, если потреблять калорий меньше, чем ты тратишь. Тебе ведь не обязательно съедать целую пачку чипсов. Можно съесть четверть, чуть-чуть. Завтра съесть немного шоколада. Поэтому я себе ни в чем не отказываю, главное, не злоупотреблять.

Ты можешь съесть целую пачку Lays?