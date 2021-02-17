В Viru Keskus открывается выставка работ студентов-модельеров Эстонской академии художеств

“В эти трудные времена возможности людей приобщаться к культуре и искусству ограничены. Поэтому мы вместе с Viru Keskus рады предложить возможность не совершать покупки в торговом центре, но и наслаждаться искусством. Мы особенно рады тому, что можем поддержать студентов-модельеров Эстонской академии художеств и продемонстрировать их интересные дизайнерские решения с сильным экспортным потенциалом более широкой аудитории”, — сказала Кристель Сооару , менеджер по маркетингу и коммуникациям Viru Keskus и сторонник экспорта дизайна одежды.

В торговом центре Viru Keskus уже второй раз проходит выставка экспериментальных форм. Начавшееся в прошлом году сотрудничество с факультетом моды Эстонской академии художеств было связано с желанием оказать поддержку эстонскому образованию в сфере моды и представить дизайн молодых эстонских модельеров вниманию более широкой публики. Выставка этого года позволяет гостям путешествовать между вселенными, которые в сегодняшней сложной ситуации кажутся недостижимой мечтой.

Заведующая кафедрой дизайна Эстонской академии художеств Пирет Пуппарт благодарит за сотрудничество: “Благодаря поддержке Viru Keskus, факультет дизайна Эстонской академии художеств смог создать сильную международную сеть для поддержки трансграничного образования студентов. Кроме того, Viru Keskus — это наиболее активная площадка для тестирования дизайнерских идей как новых, так и завершающих обучение студентов”, — сказала Пуппарт.

В прошлом году была запущена совместная программа “Viru x EAA Young Design Export Program”, которая вместе с обладающими международным опытом преподавателями и экспертами со всего мира способствует укреплению экспортного потенциала дизайна. Под руководством всемирно известного бизнес-ментора Сисси Силван программу завершили 11 студентов, четверо из которых были номинированы на премию “Viru x EKA Design Export Award”: Лийс Калда, Кирке Талу, Лийс Киппар и Анна Вийк.

Стипендию в размере 1000 евро получила в этот раз Лийс Калда, занимающаяся созданием головных уборов, которая была воодушевлена таким признанием. “Такое признание показывает, что я нахожусь со своим брендом на правильном пути, и приятно, что интерес к устойчивому и уникальному дизайну постоянно растет. Я надеюсь, что все интересующиеся шляпами смогут увидеть и примерить продукцию на месте, и я с нетерпением жду непосредственной обратной связи”, — сказала она.

Открытие выставки состоится в атриуме Viru Keskus 18 февраля в 16:00. Посещение бесплатно. Экспозиция, созданная под руководством модельера Лийзи Ээсмаа и художницы Фло Касеару, будет представлена до 28 февраля, после чего фотографии будут выставлены на втором этаже торгового центра до 30 апреля. С брендами четырех студентов-модельеров, номинированных на премию, и изделиями, выставленными на продажу, можно будет ознакомиться с 18 до 21 февраля.