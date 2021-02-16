ФОТО ДО И ПОСЛЕ | Впечатляет! Молодая мама сбросила 46 кг без спортзала

Кейтлин Ланкестер (Katelyn Lankester) поправилась до 99 килограммов в ноябре 2019 года, после того как родила первенца. “Я ненавидела то, как выглядела и старалась не покидать дом”, — признается она. Однако свою трансформацию она начала только через полгода, 25 мая прошлого года, когда наткнулась на рекламу онлайн-тренировок с фитнес-тренером Рейчел Диллон.

Благодаря ежедневным домашним тренировкам и здоровому питанию Ланкестер похудела до 53 килограммов всего за семь месяцев. Каждая тренировка состояла из силовых упражнений, посвященных определенной группе мышц. Помимо этого, в программу входили жиросжигающие кардиотренировки.

Онлайн-тренировки идеально подошли Ланкестер, поскольку она могла заниматься спортом и параллельно приглядывать за ребенком. “Я с самого начала полюбила эту фитнес-программу и по сей день придерживаюсь ее”, — отметила она.

Австралийка отказалась от вредной пищи и теперь начинает утро с кофе и овсянки с фруктами. На обед она съедает тост с авокадо, а ужинает курицей или говядиной с овощами. В качестве перекуса она предпочитает йогурт и протеиновый коктейль. Ланкестер старается потреблять не более 1500 килокалорий в день. “Изменения в весе так хорошо повлияли на мою жизнь, — заявила она. — Я горжусь своими результатами и теперь стараюсь прокачать мышцы”.