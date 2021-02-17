“Почему в реальности мужчины — прямая противоположность тому, что пишут о себе в профиле?” Жительница Эстонии — о печальном опыте знакомств на сайте

“Я не так плох, как кажусь”, — это очень странный аргумент для оправдания. Если человек не так уж плох, то почему его поведение говорит об обратном?

Однажды у меня уже был такой опыт. На сайте знакомств я встретила мужчину, который написал, что ему в жизни больше всего нравится и что он ненавидит. Мы поговорили об увлечениях и вредных привычках. Он сообщил, что не курит и ненавидит алкоголь. Я поверила ему и наконец согласилась с ним встретиться.

Однако при встрече стало ясно, что все, что он о себе написал, было неправдой. Он курил. И заявил, что любит алкоголь, подкрепив это крылатой фразой: “Скажите, какой мужчина сегодня не пьет?” Он признался, что во многом только “шутил” о своих увлечениях и отношении к курению и алкоголю. Словом, на встрече он повел себя омерзительно. Как будто в интернете со мной общался один человек, а на встречу пришел другой. Внешний вид тоже не вполне соответствовал фото, на что он заявил, что фотография в профиле была сделана несколько лет назад.

Я поняла, что продолжать общаться с этим типом нет смысла и нашла повод поскорее уйти. Позже я написала ему, что думаю о его поведении и вранье, на что он мне ответил: “Я не такой уж плохой тип, как тебе показалось при встрече. Просто так получилось. На самом деле, я такой, как писал тебе раньше. Если вы больше не заинтересованы в продолжении знакомства, что ж, дело хозяйское”.

И никаких сожалений! Одни пустые слова. Разве это оправдание за такое отвратительное поведение?