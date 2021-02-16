Как Елизавета II отреагировала на известие о новой беременности Меган Маркл?

Издание приводит слова представителя Букингемского дворца:

Ее Величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья счастливы и желают им всего наилучшего.

14 февраля представитель герцога и герцогини Сассекских сообщил о новой беременности Меган Маркл. “Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом”, — сказал представитель, имея в виду первого ребенка пары, сына Арчи, которому в мае будет 2 года.

СМИ пишут, что в королевской семье уже давно знали о том, что Меган беременна, но публично прокомментировали это только сейчас.

Новорожденный принца Гарри и Меган Маркл - уже 10-й или 11-й правнук Елизаветы II. На это повлияет дата рождения ребенка Зары Тиндолл, которая должна в этом году стать мамой.

Примечательно, что объявление сделано в тот же день, что и 37 лет назад, когда принцесса Диана оповестила о своей беременности принцем Гарри в День святого Валентина в 1984 году.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения “Ваше королевское высочество”, госфинансирования и торговой марки Sussex Royal.

Меган Маркл, американская актриса, и Гарри, принц Уэльский, сыграли свадьбу в 2018 году. Сын пары Арчи родился в мае 2019 года. Осенью 2020-го Меган рассказала, что пережила выкидыш.