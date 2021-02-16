В 30 школах Эстонии ученикам предлагают вегетарианские обеды

“Мы инициировали данную программу, чтобы совместно с учебными заведениями способствовать формированию более здоровых привычек питания среди учеников. К сожалению, исследования Института Развития Здоровья указывают на то, что менее половины эстонских школьников употребляют ежедневно овощи и фрукты. В меню учеников также недостаточно злаков, орехов и семечек.

Однако, гораздо больше рекомендуемого количества потребляется мясной продукции, сладостей и соленых снеков. В результате неправильного питания у детей уже в раннем возрасте формируется недостаток питательных веществ, который может привести к развитию связанных с неправильным образом жизни заболеваний и снижению качества жизни.

Мы очень рады, что так много школ проявляют интерес к нашей программе, желают разнообразить рацион школьников и способствовать развитию здорового поведения”, — отметила руководитель школьной программы Taimne Teisipäev Карин Канамяэ.

Помимо еженедельного вегетарианского обеда одна из целей программы — повысить осведомленности о сбалансированном питании среди учеников. Школьникам проводят семинары о питании, на которых рассказывают, например, о рисках для здоровья, связанных с неправильным питанием, и дают практические советы о том, как увеличить количество здоровых продуктов в своем рационе.

С целью разнообразить школьное меню и поднять уровень осведомленности о здоровом питании среди работников и учеников школы осенью к школьной программе Taimne Teisipäev присоединилась школа Киндлузе из волости Раэ. По оценке ментора Марите Ханнес школьный коллектив дружелюбно отнесся к нововведению.

“Мне кажется, что программа повлияла хорошо, поскольку школьное меню стало разнообразным, а главное, нравится детям. Благодаря программе лично я попробовала много новых блюд, которые сама дома приготовить не смогла бы. Это сильно расширило мой кругозор по части гастрономии”, — отметила Ханнес.