В 30 школах Эстонии ученикам предлагают вегетарианские обеды
“Мы инициировали данную программу, чтобы совместно с учебными заведениями способствовать формированию более здоровых привычек питания среди учеников. К сожалению, исследования Института Развития Здоровья указывают на то, что менее половины эстонских школьников употребляют ежедневно овощи и фрукты. В меню учеников также недостаточно злаков, орехов и семечек.
Однако, гораздо больше рекомендуемого количества потребляется мясной продукции, сладостей и соленых снеков. В результате неправильного питания у детей уже в раннем возрасте формируется недостаток питательных веществ, который может привести к развитию связанных с неправильным образом жизни заболеваний и снижению качества жизни.
Мы очень рады, что так много школ проявляют интерес к нашей программе, желают разнообразить рацион школьников и способствовать развитию здорового поведения”, — отметила руководитель школьной программы Taimne Teisipäev Карин Канамяэ.
Помимо еженедельного вегетарианского обеда одна из целей программы — повысить осведомленности о сбалансированном питании среди учеников. Школьникам проводят семинары о питании, на которых рассказывают, например, о рисках для здоровья, связанных с неправильным питанием, и дают практические советы о том, как увеличить количество здоровых продуктов в своем рационе.
С целью разнообразить школьное меню и поднять уровень осведомленности о здоровом питании среди работников и учеников школы осенью к школьной программе Taimne Teisipäev присоединилась школа Киндлузе из волости Раэ. По оценке ментора Марите Ханнес школьный коллектив дружелюбно отнесся к нововведению.
“Мне кажется, что программа повлияла хорошо, поскольку школьное меню стало разнообразным, а главное, нравится детям. Благодаря программе лично я попробовала много новых блюд, которые сама дома приготовить не смогла бы. Это сильно расширило мой кругозор по части гастрономии”, — отметила Ханнес.
Гимназия им. Августа Китцберга из Каркси-Нуйа и ранее экспериментировала с обедами без мяса. Когда ей предложили участие в программе, она с радостью согласилась вернуться к этой инициативе. Присоединиться к программе школу побудила и требовательность учеников. Персонал столовой был в свою очередь обрадован тем, что программа предлагает разнообразные рецепты вегетарианских школьных обедов.
По словам руководителя школьной столовой Вийри Вильгатс, больше всего растительные дни нравятся ученикам гимназического звена. “Фаворитами среди учеников являются различные вегетарианские котлеты, супы-пюре и паста с овощами. В дни супа детям также предлагаем различные хумусы и песто”, — добавила Вильгатс.
Больше информации о школьной программе Taimne Teisipäev здесь.