Прирожденные транжиры: 4 знака Зодиака, которые тратят слишком много денег

Овен

Овны являются одними из самых больших транжир в Зодиакальном круге. Причина довольно проста — они не могут совладать со своим “хочу”. Это те самые люди, у которых очень часто появляется какая-то идея, которую они просто не могут и не умеют держать внутри себя. Захотелось что-то купить — нужно сразу бежать в магазин. Ходить в торговые центры им вовсе противопоказано, по крайне мере, одним. Они могут потратить все до последней копейки просто потому, что у них есть такая возможность. Единственным сдерживающим фактором для них является ненависть к долгам. Они не станут влезать в долги и брать кредиты ради осуществления спонтанной мечты.



Стрелец

Стрельцы — это те самые люди, которые могут потратить весь месячный бюджет за один присест. Например, они могут купить дорогие билеты на самолет либо обновить весь свой гардероб. У Стрельцов всегда найдется, куда потратить все до копейки. Они умеют зарабатывать и копить, но и тратить тоже любят так, как никто другой. Их отличает то, что их покупки можно назвать самыми полезными, ведь они дарят им много позитивных эмоций. Словом, это люди из разряда “была зарплата — и сразу нет зарплаты”.



Водолей

Им нужно все самое лучшее и современное. Это люди, которые по-настоящему одержимы современными технологиями и хотят получать все самое-самое. Например, если есть возможность доплатить “всего лишь” полмиллиона, чтобы купить квартиру побольше, они доплатят. Они не мелочатся, выбирая тарифы для мобильной связи и интернета, даже если расходуют меньше половины выделенного трафика и звонков. Им нужен телефон с лучшей камерой на свете, пусть они и фотографируют только себя в зеркале. У них есть чрезмерная тяга к самовыражению через вещи, которая заставляет их бесконтрольно тратить деньги.



Рыбы

Рыб отличает щедрость, которая порой заходит слишком далеко. Например, кому-то из близких понадобилась финансовая помощь. Рыбы тут как тут — спешат поддержать родственников или вторую половинку рублем. Это те самые люди, которые просто не понимают цену деньгам. Они гнут спину на работе, убивают свое время и отдают все силы на заработки, а потом спускают все на окружающих. Рыбы также очень любят покупать дорогие безделушки.

