Эту главную ошибку при мытье головы совершают очень многие

Ранее известный парикмахер поделился правильным способом мытья головы. Американец Брэд Мондо (Brad Mondo) рассказал, что часто люди слишком сильно втирают шампунь в кожу головы. По его словам, таким образом повреждается кутикула волос, что приводит к их выпадению.

Кроме того, по мнению Фелисити, чтобы качество волос не портилось, лучше мыть их не чаще 2-3 раз в неделю.

Помимо этого, парикмахер посоветовала пользователям наносить очищающее средство только на корни волос, поскольку остальным прядям для промывки достаточно пены, которая образуется во время мытья. Фелисити объяснила, что влажные волосы можно расчесывать только после применения кондиционера.

Стилистка по имени Фелисити (Felicity) рассказала, что необходимо мыть волосы шампунем два раза, а не один. По ее словам, таким образом кожа головы очищается от всех средств для укладки волос, которые использовались ранее. “А при втором использовании шампунь уже начинает выполнять свою основную функцию”, — пояснила эксперт.

“Многие во время мытья спутывают волосы, пытаясь как можно сильнее втереть шампунь в кожу головы. Некоторые даже скрабируют голову ногтями, но так делать нельзя”, — пояснил Мондо и порекомендовал наносить очищающее средство не круговыми движениями, а из стороны в сторону. “Движения из стороны в сторону - наиболее щадящие”, — добавил эксперт.

Кроме того, парикмахер объяснил, что независимо от длины волос необходимо использовать количество шампуня размером с две монеты и наносить его только на корни волос. Вдобавок, по словам Мондо, во время мытья головы вода должна быть теплой, а не холодной или горячей.

