“Мы мечтали о двойне”. Женщина выдала кукол за умерших детей и рассказала, почему пошла на это
Пресс-служба МВД по Республике Дагестан опубликовала два ролика на своей странице в Инстаграме, в которых житель Дагестана выступил с обращением, а его супруга подробно изложила свою историю.
Напомним, житель Дагестана выложил ролик в Сети, в котором рассказал о своей истории: он привез хоронить двух сыновей-младенцев, развернул саван и увидел вместо детей кукол.
Мужчина решил, что детей либо украли, либо подменили, и поднял тревогу. В перинатальном центре Ставрополя заявили, что его супруга к ним не поступала. У медицинского учреждения имелись все доказательства, включая записи с камер наблюдения. Позже губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что эта история - обман. Как оказалось, супруга мужчины выдумала беременность, чтобы сохранить брак.
“Мы как поженились, у меня была первая ложная беременность, - рассказала со слезами на глазах женщина сотрудникам правоохранительных органов. - Я думала, что забеременела. Были все признаки. Три с половиной месяца срок был у меня”. По ее словам, тесты показывали положительный результат. На УЗИ сказали, что плода нет.
“Я мужу об этом сказать не смогла. Я не сказала. Я сказала, что он есть. И я сама поверила в это, в то, что он действительно есть. Я внушила себе это до такой степени, что у меня начал расти живот. Я начала чувствовать шевеления. Это видел и супруг. Это видели родители. У меня был очень большой живот до 40-й недели беременности”, - продолжила свой рассказ женщина. Шевеления якобы чувствовал и муж, когда прикладывал руку.
“Я вижу, как он рад, все. Сама я этому очень рада была, потому что я очень сильно хотела детей. Мы мечтали о двойне. Я в день его рождения сказала, что у нас будет двойня. Увидела, как обрадовался он, и сама стала надеждой жить. И вот у меня организм работал так, как будто вот я беременная”, - объяснила участница этой истории.
Женщина добавила, что хотела сказать правду мужу, откладывала этот момент день за днем, и стала покупать вещи для будущих детей. Она пошла в магазин заказывать кроватку и увидела там кукол-пупсов. На 37-й неделе женщина говорила, что роды пройдут посредством кесарева сечения. 2-го числа она поехала в перинатальный центр с сумками, набитыми всеми необходимыми для новорожденных вещами. Ее родители хотели сопровождать ее, но она объяснила, что из-за коронавирусных ограничений это невозможно.
Женщина положила в пупсов песок для того, чтобы придать им вес, а потом сказала всем, что малыши умерли. Она завернула их в саваны и вернулась к мужу. Пупсов повезли хоронить в Дагестан. “Внутри я где-то понимала, что это куклы, но у меня душа болела, будто я с детьми прощаюсь”, - описала женщина свои эмоции.
По обычаю супруг развернул саваны, чтобы взглянуть на лица детей, и обнаружил кукол. К делу подключились сотрудники правоохранительных органов.
Позднее он поблагодарил всех, кто помог внести ясность в этом деле. “Всем прошу: не ругайтесь, не срамите. Не было там вины ни губернатора, ни перинатального центра. Просить прощения у меня не за что. Я думал, что я отец, я делал свое дело. Я был вынужден это делать. Я сделал так, как я должен был сделать, и я ничего не стыжусь”, - сказал мужчина.
Администратор официальной страницы МВД по Республике Дагестан сопроводил ролик с комментарием женщины подписью, в которой просил отнестись к ситуации с пониманием. “Да, она поступила неразумно. Поступила так, как поступила… но на самом-то деле она никому не хотела плохого, она просто хотела быть счастливой!” - написал он.
Большинство комментаторов выразили сочувствие женщине. Кто-то не поверил ее словам, а кто-то обеспокоился ее состоянием. Некоторые предположили, что она действительно испытывала ложную беременность. “Эту женщину хочется обнять и посочувствовать ей. В медицине есть доказательства „ложной беременности”, действительно женщина может чувствовать все что она описала. И живот растет, и шевеления есть”, - написала одна пользовательница.
Кто-то задался вопросом, что вынудило героиню ролика пойти на такой поступок. “А мне жаль ее как женщину! Я ее не оправдываю! Поступила ужасно! Но мне жаль! Женщин доводят до такого эти ж мужчины! И все мы прекрасно понимаем о чем речь!” - гласит другой комментарий.
Издание “Лента.ру”, также заинтересовавшееся историей, поговорило о случившемся с президентом Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем “Кавказ. Мир. Развитие” Саидой Сиражудиновой:
“Лента.ру”: Оказаться бездетной на Кавказе — действительно большая проблема? Что в таком случае делают мужья?
Сиражудинова: Обычно они давят психологически, упрекают в том, что она [жена] не выполняет свои функции. Иногда может быть угроза разводом, но чаще всего шантаж тем, что она не выполняет свои функции и он имеет право взять вторую жену. И он может взять ее.
Общество не все готово к этому. Институт вторых жен — очень травматичное для женщин явление, и, скорее всего, могла быть реакция на психологическое давление.
А что значит для женщины развод на Кавказе?
Это большая проблема для женщины. Многое зависит от республики. Если говорить об Ингушетии, там это настоящая трагедия. В Дагестане большинство женщин могут создать новую семью, но ярлык разведенной не облегчит ей жизнь. Потеря чувства стабильности, привычного образа жизни, неприятие семьи — некоторым женщинам просто некуда идти. Даже семья может сказать: “если ты разведешься, не угодишь мужу, ты нам больше не нужна”. Были случаи, когда женщине предлагали просто жить и терпеть, не принимая назад.
Что ждет бездетных кавказских женщин?
В этом случае муж может угрожать второй женой, и семья может предлагать терпеть [угрозы]. На женщину будут постоянно давить психологически, будут упрекать. Здесь важна позиция мужа — насколько он сильный человек. Знаю несколько случаев, когда муж мог пресечь и сказать: “она бездетная, но она меня устраивает, пожалуйста, при ней не поднимайте этот вопрос и не травмируйте ее”. Но таких сильных мужчин немного.
Эта проблема из прошлого или проблема современных кавказских семей?
Это всегда так было. Последние годы, наоборот, ситуация меняется не в лучшую сторону. Проблема многоженства, проблема ответственности за семью — они возрастают. Раньше было больше традиционных связей, ответственности, давления со стороны государства, которое стимулировало сохранение семьи. Сейчас регуляторов очень мало, и появилась специфическая трактовка религии, которая направлена на те аспекты, которые интересны мужчинам, и они умело этим пользуются.
Можете привести примеры?
Та же самая угроза многоженства — она происходит не по закону ислама, а как мужчины хотят. То есть они не обеспечивают равенство ни материально, ни в чувствах. Они одну жену выкидывают на задворки, проводят все время со второй, нарушая требования ислама. Либо они берут тайных жен. Это проблема ответственности. В последнее время детей без отцов становится все больше — браки в большинстве случаев не заключаются официально, и дети остаются необеспеченными со стороны мужчин.
А если мужчина бесплоден?
В этом случае женщины молчат и терпят.
В этом ведь тоже могут обвинить женщин?
В большинстве случаев мужчины отказываются сдавать анализы, поэтому будут обвинять в первую очередь ее. Знаю многочисленные случаи, когда мужчину не заставишь пойти в больницу — они не готовы признать, что они бесплодны. Но есть случаи, когда пытались найти причину, завести детей.