“‎Мы мечтали о двойне”. Женщина выдала кукол за умерших детей и рассказала, почему пошла на это

“Мы как поженились, у меня была первая ложная беременность, - рассказала со слезами на глазах женщина сотрудникам правоохранительных органов. - Я думала, что забеременела. Были все признаки. Три с половиной месяца срок был у меня”. По ее словам, тесты показывали положительный результат. На УЗИ сказали, что плода нет.

Мужчина решил, что детей либо украли, либо подменили, и поднял тревогу. В перинатальном центре Ставрополя заявили, что его супруга к ним не поступала. У медицинского учреждения имелись все доказательства, включая записи с камер наблюдения. Позже губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил , что эта история - обман. Как оказалось, супруга мужчины выдумала беременность, чтобы сохранить брак.

Напомним, житель Дагестана выложил ролик в Сети, в котором рассказал о своей истории: он привез хоронить двух сыновей-младенцев, развернул саван и увидел вместо детей кукол.

Пресс-служба МВД по Республике Дагестан опубликовала два ролика на своей странице в Инстаграме , в которых житель Дагестана выступил с обращением, а его супруга подробно изложила свою историю.

Женщина добавила, что хотела сказать правду мужу, откладывала этот момент день за днем, и стала покупать вещи для будущих детей. Она пошла в магазин заказывать кроватку и увидела там кукол-пупсов. На 37-й неделе женщина говорила, что роды пройдут посредством кесарева сечения. 2-го числа она поехала в перинатальный центр с сумками, набитыми всеми необходимыми для новорожденных вещами. Ее родители хотели сопровождать ее, но она объяснила, что из-за коронавирусных ограничений это невозможно.

“Я вижу, как он рад, все. Сама я этому очень рада была, потому что я очень сильно хотела детей. Мы мечтали о двойне. Я в день его рождения сказала, что у нас будет двойня. Увидела, как обрадовался он, и сама стала надеждой жить. И вот у меня организм работал так, как будто вот я беременная”, - объяснила участница этой истории.

“Я мужу об этом сказать не смогла. Я не сказала. Я сказала, что он есть. И я сама поверила в это, в то, что он действительно есть. Я внушила себе это до такой степени, что у меня начал расти живот. Я начала чувствовать шевеления. Это видел и супруг. Это видели родители. У меня был очень большой живот до 40-й недели беременности”, - продолжила свой рассказ женщина. Шевеления якобы чувствовал и муж, когда прикладывал руку.

Затем женщина сняла квартиру, купила тех пупсов в магазине и сообщила родным, что родила мальчиков. После этого у нее уменьшился живот. Некоторое время она провела в съемной квартире с пупсами, нянчилась с ними и надела на них детские вещи.





Женщина положила в пупсов песок для того, чтобы придать им вес, а потом сказала всем, что малыши умерли. Она завернула их в саваны и вернулась к мужу. Пупсов повезли хоронить в Дагестан. “Внутри я где-то понимала, что это куклы, но у меня душа болела, будто я с детьми прощаюсь”, - описала женщина свои эмоции.

По обычаю супруг развернул саваны, чтобы взглянуть на лица детей, и обнаружил кукол. К делу подключились сотрудники правоохранительных органов.