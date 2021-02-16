Криолиполиз: умный холод — стройное тело
В последнее время криолиполиз, или криотерапия, стал очень популярным неинвазивным методом коррекции фигуры. Об этом говорят многие женщины, вернувшиеся к превосходной форме, но и не меньшее количество мужчин доверяют этой методике.
Так в чем же кроется огромный успех?
Криотерапия — это чудесная возможность и безопасная альтернатива липосакции, позволяющая уменьшить объемы в выбранных локальных зонах. Процедура подходит для похудения в проблемных зонах тела человека нормального телосложения или со слегка избыточным весом. Самыми типичными проблемными зонами для мужчин являются живот и бока. Эффект есть уже от одной процедуры, потому что жировая ткань сокращается в объеме до 30 %. Процедуру можно повторить примерно спустя 45 дней, а максимально на одну зону можно сделать три процедуры.
Метод заключается в воздействии холодом на конкретный участок жировой ткани. Поскольку жировые клетки особенно чувствительны к холоду, то это влечет за собой их постепенное уничтожение. В течение пары месяцев умершие жировые клетки выводятся из организма человека через лимфатическую систему. Отдельно отметим, что здоровый образ жизни — занятия спортом, правильное питание, потребление достаточного количества жидкости помогут сохранить эффект на долгое время и лишние килограммы не вернутся на свои прежние места.
Антон: ”Благодаря криолиполизу я чувствую себя намного лучше, ведь времени на тренировки катастрофически не хватает”
Антон (43) работает в сфере финансов, и его работа не ограничивается 8-часовым сидением в офисе. ”Однажды утром проснулся и понял, что мне тяжело встать с кровати. Физически. Знал, что набрал 15 кг к своему обычному весу, но игнорировал эту проблему на протяжении долгих лет. Начал вспоминать, когда же последний раз ходил на тренировку. 5 лет назад! Когда открыл свою фирму, о свободном времени просто забыл. Осознал, что обязан найти время для улучшения своей внешности и здоровья, поэтому в тот же день начал ходить в зал. Вес начал уходить, но я уже тогда знал, что проблемой является живот, который не хотел уменьшаться в размерах. Пару месяцев спустя услышал от коллеги, что он ходил на криолиполиз. Я не стал долго ждать и записался на прием в vipMedicum. Результаты были отличными! Это абсолютно безболезненная и простая процедура, которая действительно помогает избавиться от жира.
Процедура идет примерно один час. Сначала проблемную зону засасывает аппаратом в вакуум, а потом охлаждает до минусовых температур. После процедуры не чувствуется никакой боли, а вот на второй день живот немного онемевает и припухает, присутствует ощущение дискомфорта. Но все неприятные ощущения проходят спустя несколько дней, меня это не раздражало, так как одна процедура смогла заменить мне 30 двухчасовых тренировок! Теперь советую эту процедуру всем своим друзьям, которые столкнулись с похожей проблемой”.
Наталья, специалист клиники vipMedicum: ”Замороженные аппаратом CoolTech жировые клетки не появляются вновь!”
Опытный специалист клиники vipMedicum Наталья Баяндурова говорит, что процедура в первую очередь помогает в таких зонах, где тренировка не дает ощутимых результатов, и она эффективна в целях уменьшения локальных жировых отложений.
”Процедура дает стойкие результаты, к тому же замороженные клетки не восстанавливаются”, — говорит специалист и добавляет, что особых побочных явлений, помимо небольшого онемения или повышенной чувствительности, не наблюдается.
”Мы пользуемся аппаратом производства испанской фирмы Cocoon Medical, который захватывает жировую складку вакуумом, где уже возможно сильно понизить температуру жировой ткани”, — разъясняет Наталья, чем хорош используемый в vipMedicum аппарат. ”Что касается многих других аппаратов криолиполиза, то они работают не за счет вакуума. В них применяется насадка, которая охлаждает, ею водят по поверхности кожи. А это означает, что кровообращение продолжает действовать, и ткани тела продолжают нагреваться в тот момент, когда мы их пытаемся охлаждать”.
Криолиполиз с помощью аппарата CoolTech — идеальная методика коррекции фигуры для занятых людей. Подходит как женщинам, так и мужчинам! Сочетание комфортности процедуры с впечатляющим эффектом сделали криолиполиз одной из самых популярных процедур в vipMedicum.
Наша практика показывает, что сочетание криолиполиза с аппаратной методикой микровибрационного массажа — Endospheres Therapy дает еще более выраженный результат. ”Так как под воздействием криолиполиза клетки, уничтоженные в результате воздействия холодом, выводятся из организма с лимфой, то показаны процедуры стимуляции лимфотока”, — подводит итог Наталья.
Более подробно читайте о криолиполизе на сайте vipmedicum.ee
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