Криолиполиз: умный холод — стройное тело

В последнее время криолиполиз, или криотерапия, стал очень популярным неинвазивным методом коррекции фигуры. Об этом говорят многие женщины, вернувшиеся к превосходной форме, но и не меньшее количество мужчин доверяют этой методике.

Так в чем же кроется огромный успех?

Криотерапия — это чудесная возможность и безопасная альтернатива липосакции, позволяющая уменьшить объемы в выбранных локальных зонах. Процедура подходит для похудения в проблемных зонах тела человека нормального телосложения или со слегка избыточным весом. Самыми типичными проблемными зонами для мужчин являются живот и бока. Эффект есть уже от одной процедуры, потому что жировая ткань сокращается в объеме до 30 %. Процедуру можно повторить примерно спустя 45 дней, а максимально на одну зону можно сделать три процедуры.

Метод заключается в воздействии холодом на конкретный участок жировой ткани. Поскольку жировые клетки особенно чувствительны к холоду, то это влечет за собой их постепенное уничтожение. В течение пары месяцев умершие жировые клетки выводятся из организма человека через лимфатическую систему. Отдельно отметим, что здоровый образ жизни — занятия спортом, правильное питание, потребление достаточного количества жидкости помогут сохранить эффект на долгое время и лишние килограммы не вернутся на свои прежние места.

Антон: ”Благодаря криолиполизу я чувствую себя намного лучше, ведь времени на тренировки катастрофически не хватает”