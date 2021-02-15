Средний возраст + лишний вес = долгая жизнь?

При этом люди, с детства страдающие от избыточного веса, имеют самые высокие шансы не дожить до старости.

“Наши выводы касаются в первую очередь тех, кто в молодом возрасте имел нормальный вес, но потом начал его постепенно набирать и к среднему возрасту уже имел избыточный вес, — поясняет руководитель исследования, профессор социологии Огайского университета Хуэй Чжэн. — Так вот, у этих людей шансы прожить дольше увеличиваются”.

Профессор с коллегами проанализировали данные более чем 8 тысяч жителей Массачусетса, родителей и их детей, по записям, которые велись с 1948 года. (Детей отслеживали с 1971 по 2014 год).

Тенденции к набору веса у обоих групп были примерно одинаковыми, однако ученые с тревогой отметили, что тенденция к ожирению у детей наблюдалась в более раннем возрасте.

Более того, они чаще умирали в результате излишнего веса, чем представители поколения их родителей.

Зато небольшая прибавка к весу, говорит профессор Чжэн, с возрастом добавляет лишние годы жизни.

В свою очередь активисты борьбы с ожирением предупреждают: результаты нового исследования не означают, что вы можете дать себе зеленый свет и перестать следить за весом.

“Это вполне нормально, что к середине жизни вы можете прибавить в весе, и это правда, что такая небольшая прибавка служит защитой от целого ряда болезней, в том числе от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, — говорит представитель Национального форума по борьбе с ожирением Тэм Фрай. — Но не воображайте, что в 55 вы можете на все махнуть рукой и мечтать о долголетии”.