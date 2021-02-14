Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года

Лев. Львам, которые находятся в активном поиске второй половинки, стоит помнить о том, как люди выражают свои чувства. Каждый из нас делает это по-разному, так что подобные знания помогут Львам быстро узнать, взаимны ли их чувства. Амурная сфера станет самой важной для этих людей. Работа и бизнес отойдут на второй план, но забывать о делах сейчас нельзя. Если забросить работу, это может привести к потере финансов. Неделя прекрасно подходит для обучения, изучения языков, подготовки к экзаменам.

Рак. Ракам нужно смотреть в оба. Первое, о чем им стоит побеспокоиться, - это создание благоприятной атмосферы у себя в доме. Нужно избавиться от вещей, которые притягивают неприятности. Также не помешает сделать генеральную уборку, причем пораньше - в понедельник или во вторник. Астрологи считают, что самыми благоприятными для Раков днями станут понедельник и воскресенье, но по совершенно разным причинам. Из-за этого в понедельник лучше сфокусироваться на обязанностях, а в воскресенье можно заняться шопингом, развлечься, выпустить пар.

Близнецы. Сейчас у Близнецов есть все шансы на то, чтобы начать новую жизнь. Наступает прекрасное время для разработки новых планов на будущее, поисков работы и новых увлечений. Все это лучше запланировать на конец недели. Начало недели лучше посвятить семье, делам по дому, общению с родственниками. Желательно проявить сдержанность в общении с людьми, особенно с теми, кто попытается спровоцировать Близнецов на конфликт.

Телец. На рабочем фронте у Тельцов могут возникнуть некоторые затруднения из-за конечной фазы ретроградного Меркурия. Также эта планета может нарушить спокойствие и порядок в жизни этих людей. Время борьбы закончится 21 февраля. В этот день начнется самый благоприятный период 2021 года. Именно поэтому в конце недели стоит ждать приятных сюрпризов, новостей и эмоций. Жизнь Тельцов потечет по новому руслу, многие минусы заменятся на плюсы.

Овен. Овнам следует заниматься развитием своих талантов. Это очень важно, ведь на этой неделе звезды и планеты наполнены желанием помочь всем и каждому. Астрологи считают, что это идеальное время для постановки новых задач и креативного решения проблем. Не стоит думать, что все приятные совпадения случайны. Это звезды стараются открыть для Овнов новые двери в прекрасное будущее. Представителям этого Знака будет сопутствовать удача каждый день этой недели, особенно в воскресенье.

Дева. У Дев ожидается непростая и динамичная неделя. Традиционно считается, что Девы очень мудры и дотошны, однако не всегда это полезно. На этой неделе им лучше полагаться на интуицию и творческую составляющую своего ума. В любви же, наоборот, пока лучше не спешить: нужно забросить удочку и узнать, что любит понравившийся им человек, а что ненавидит. Осторожность не помешает.

Весы. Как известно, эмпатия помогает лучше чувствовать людей. На этой неделе звезды существенно усилят эмпатию Весов, что даст им некоторые преимущества. Например, они смогут лучше определять, кто говорит ложь, а кто с ними честен и открыт. Это пригодится им во всех сферах жизни без исключения. Успех ждет всех, кто жаждет перемен. Весам необходимо захотеть, чтобы их жизнь стала лучше и изменилась. Но одного только желания обычно не достаточно, поэтому астрологи советуют действовать и не принимать желаемое за действительное.

Скорпион. На этой неделе можно и даже нужно пользоваться советами мудрых людей, прислушиваться к тем, кто старше и опытнее. Это очень благоприятное время для путешествий, командировок, смены обстановки. Наступает время перемен, причем весьма позитивных и приятных. Чтобы эти перемены принесли больше позитива и счастья Скорпионам, им нужно будет вооружиться оптимизмом, любовью к себе и к своим близким.

Стрелец. Как известно, успех дня во многом зависит от утра, поэтому важно осознанно настраивать себя на везение и успех, особенно в сложные дни, такие как 15 февраля. Мечтательность - вот что нужно Стрельцам в данный период. Все будет следовать закону притяжения, который гласит, что мысли становятся явью. Но помимо мечтаний нужно еще и действовать. Лень и прокрастинация для Стрельцов станут самыми страшными и разрушительными врагами.