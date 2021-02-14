Сколько денег мужчины в Эстонии готовы потратить на подарок в День святого Валентина?(64)
Сколько денег, по мнению эстонских мужчин, можно потратить на подарок в День святого Валентина?
“Поскольку я люблю практичные подарки, то я дарю много разных вещей в шутку. Сковородку, лампочку, разную ерунду. Либо трачу несколько десятков евро на цветы, конфеты, сувениры”. (Сергей, 29)
“У меня нет определенного бюджета, я рассматриваю каждую вещь отдельно. Дело не в деньгах — конечно, в разумных пределах”. (Лаури, 27)
“Доверьтесь ощущениям. Не думайте особо о сумме. Если есть идея подарка, лучше ее реализовать”. (Тоомас, 30)
“Вам не нужно тратить много, важно показать любимому человеку, что он вам небезразличен. Цветы и ужин обычно обходятся в 150 евро”. (Март, 35)
“Я думаю, что готов потратить до 60 евро, в зависимости от того, сколько денег у меня на счету. Теоретически на эти деньги можно купить цветы и одно украшение. Если денег нет, то можно написать песню. Если вы не умеете петь, можете, например, нарисовать красивую картину, но настолько красивую, чтобы вашему партнеру она все равно понравилась”. (Велло, 31)
Что же дарят мужчины своим избранницам? Судя по словам опрошенных респондентов, это может быть торт, цветы, украшение, приглашение в ресторан, нижнее белье, ночь в спа-отеле. Одним из самых необычных подарков, названных в опросе, стал арбуз, на корке которого автор подарка собственноручно с помощью скальпеля вырезал красивые розы и сердца, а в качестве самого неудачного подарка другой опрошенный назвал словарь русского языка.
Что не стоит дарить на День святого Валентина? Как сами мужчины любят проводить этот день? Читайте ответы на эти и другие вопросы здесь.