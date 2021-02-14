Сколько денег мужчины в Эстонии готовы потратить на подарок в День святого Валентина?

Сколько денег, по мнению эстонских мужчин, можно потратить на подарок в День святого Валентина?

“Поскольку я люблю практичные подарки, то я дарю много разных вещей в шутку. Сковородку, лампочку, разную ерунду. Либо трачу несколько десятков евро на цветы, конфеты, сувениры”. (Сергей, 29)

“У меня нет определенного бюджета, я рассматриваю каждую вещь отдельно. Дело не в деньгах — конечно, в разумных пределах”. (Лаури, 27)

“Доверьтесь ощущениям. Не думайте особо о сумме. Если есть идея подарка, лучше ее реализовать”. (Тоомас, 30)

“Вам не нужно тратить много, важно показать любимому человеку, что он вам небезразличен. Цветы и ужин обычно обходятся в 150 евро”. (Март, 35)