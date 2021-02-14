7 коллекций, которые известные бренды выпустили ко Дню святого Валентина

Agent Provocateur

Известная французская марка нижнего белья Agent Provocateur решила подойти к празднику основательно. И выпустила коллекцию Heartbeat еще в январе. В нее вошли бюстгальтеры, трусы, чулки и пояса для них самых разных оттенков. Красные и “скандальные” комплекты Helene, прозрачные Cupid и Milena, а также нежно-розовые шелковые трусы Ettie с вырезанным сердцем посередине — для тех, кто хочет быть одновременно и страстной, и нежной. Создатели говорят, что это белье предназначено, чтобы влюбиться.

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Alexander Mcqueen

В честь Дня всех Влюбленных модный дом Alexander Mcqueen выпустил коллекцию женской обуви. А именно, две пары кроссовок и три - ботинок. Все украшены романтической символикой, но в лучших традициях британского бренда. Так, на моделях изображены алые губы, птицы, помады, шипы и розы. А вдохновением для дизайна рисунков стали броши из 60-х годов. В романтической стилистике также выполнена одна из новых моделей сумок.

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Zara



Масс-маркет тоже не упустил возможность создать что-то, приуроченное к празднику. Так, Zara, например, сконцентрировались на теме любви и красном цвете. В лимитированной коллекции бренда представлены как повседневные вещи (пальто, джемперы, платья), так и нижнее белье.

