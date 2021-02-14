7 коллекций, которые известные бренды выпустили ко Дню святого Валентина(1)
Agent Provocateur
Известная французская марка нижнего белья Agent Provocateur решила подойти к празднику основательно. И выпустила коллекцию Heartbeat еще в январе. В нее вошли бюстгальтеры, трусы, чулки и пояса для них самых разных оттенков. Красные и “скандальные” комплекты Helene, прозрачные Cupid и Milena, а также нежно-розовые шелковые трусы Ettie с вырезанным сердцем посередине — для тех, кто хочет быть одновременно и страстной, и нежной. Создатели говорят, что это белье предназначено, чтобы влюбиться.
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Alexander Mcqueen
В честь Дня всех Влюбленных модный дом Alexander Mcqueen выпустил коллекцию женской обуви. А именно, две пары кроссовок и три - ботинок. Все украшены романтической символикой, но в лучших традициях британского бренда. Так, на моделях изображены алые губы, птицы, помады, шипы и розы. А вдохновением для дизайна рисунков стали броши из 60-х годов. В романтической стилистике также выполнена одна из новых моделей сумок.
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Zara
Масс-маркет тоже не упустил возможность создать что-то, приуроченное к празднику. Так, Zara, например, сконцентрировались на теме любви и красном цвете. В лимитированной коллекции бренда представлены как повседневные вещи (пальто, джемперы, платья), так и нижнее белье.
А еще безумно романтичные футболки. Одна с поцелуем Джона Леннона и Йоко Оно, вторая - с кадром из фантастического фильма «Инопланетянин» 1982 года. На снимке девочка Герти (маленькая Дрю Бэрримор) целует E. T.
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Gucci
В модном доме Gucci, видимо, очень ценят День святого Валентина. Потому что, помимо коллекции, бренд также успел подготовить праздничный плейлист и зин. Но обо всем по порядку. В коллекцию ко Дню всех влюбленных вошли аксессуары с нанесенными красным сердцем и монограммой GG, а также серебряные украшения с эмалированным символом любви.
Для фотозина Love, Love & Love креативный директор дома Алессандро Микеле поработал с фотографом Брэдом Элтерманом. Который, к слову, создал и сам плейлист. Так, для зина он отснял моделей в вещах бренда на улицах Лос-Анджелеса. А в плейлист с одноименным названием добавил самые лучшие песни о любви. Например, в него вошел трек Дэвида Боуи, которого когда-то фотограф снимал лично.
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Tous
Отвлечемся ненадолго от одежды и посмотрим, что создали для праздника бренды украшений. А именно, всемирно известный ювелирный дом Tous из Каталонии, который в этом году решил объединить свои силы с магазином игрушек Hamleys. В коллекцию Colors of Love ко Дню святого Валентина вошли изделия из золота, серебра, вермеля и драгоценных камней. Как и стоило ожидать, главный символ украшений - сердце. Тем, кто успел купить любой кулон, кольцо или браслет до 14 февраля, получили в подарок милого мишку Hamleys.
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Massimo Dutti
Massimo Dutti решили позаботиться не только о девушках, но и о мужчинах. И создали коллекцию In the mood for love, в которую вошли рубашки, легинсы, объемные бомберы для нее, и худи, джемперы и утепленные куртки для него. Главными цветами были выбраны, конечно же, красный, а также черный, белый, оливковый и кремовый. Чтобы каждый мог выбрать то, что подходит под ее или его настроение.
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Savage X Fenty
Если дела с брендом одежды у Рианны идут не очень хорошо, то же самое нельзя сказать про ее бельевую линейку. Ко Дню святого Валентина певица и дизайнер выпустила коллекцию под слоганом You're Not My Only Valentine. В нее вошли комплекты из полупрозрачного алого и черного кружева и сетки. А в кампании снялись не только модели, но и сама РиРи.