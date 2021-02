7 коллекций, которые известные бренды выпустили ко Дню святого Валентина

* * *



Gucci



В модном доме Gucci, видимо, очень ценят День святого Валентина. Потому что, помимо коллекции, бренд также успел подготовить праздничный плейлист и зин. Но обо всем по порядку. В коллекцию ко Дню всех влюбленных вошли аксессуары с нанесенными красным сердцем и монограммой GG, а также серебряные украшения с эмалированным символом любви.



Tous

Отвлечемся ненадолго от одежды и посмотрим, что создали для праздника бренды украшений. А именно, всемирно известный ювелирный дом Tous из Каталонии, который в этом году решил объединить свои силы с магазином игрушек Hamleys. В коллекцию Colors of Love ко Дню святого Валентина вошли изделия из золота, серебра, вермеля и драгоценных камней. Как и стоило ожидать, главный символ украшений - сердце. Тем, кто успел купить любой кулон, кольцо или браслет до 14 февраля, получили в подарок милого мишку Hamleys. * * *

Massimo Dutti

Massimo Dutti решили позаботиться не только о девушках, но и о мужчинах. И создали коллекцию In the mood for love, в которую вошли рубашки, легинсы, объемные бомберы для нее, и худи, джемперы и утепленные куртки для него. Главными цветами были выбраны, конечно же, красный, а также черный, белый, оливковый и кремовый. Чтобы каждый мог выбрать то, что подходит под ее или его настроение.