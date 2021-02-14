Пандемия, меняющая мир: почему некоторым людям нравится носить маску?

Находиться в изоляции от окружающего мира никогда не было чем-то трудным для Джея Ли. В его представлении хороший вечер именно так и выглядит: заказать доставку какой-нибудь еды на дом и в одиночестве посмотреть кино.

Ли, 32-летний владелец малого бизнеса из английского Лестера, считает себя интровертом. Хотя 2020 год выдался и для него очень непростым (весной он потерял работу в крупном банке), Ли видит и положительные стороны — например, что все и повсюду теперь носят маски.

Ли всегда напрягали неожиданные встречи с друзьями и знакомыми на улицах города. По его мнению, такие спонтанные контакты “невероятно обременительны”.

Раньше он пытался свести к минимуму возможность столкнуться с кем-то из знакомых и выходил в магазин почти к самому его закрытию.

“С тех пор как я начал носить маску, моих неловких встреч с друзьями и родственниками стало значительно меньше”, — отмечает он.

Теперь он ходит в магазин в любое время, не беспокоясь о том, что там кого-то встретит. И надеется на то, что и после пандемии ношение маски останется для общества приемлемым.

Считается, что ношение маски — это не самая страшная жертва, на которую мы идем, чтобы снизить скорость распространения вируса, вызывающего Covid-19. Тем не менее большинство из нас с нетерпением ждет дня, когда мы сможем избавиться от необходимости прикрывать лица.

От маски запотевают очки, потеет лицо, люди не видят, когда ты им улыбаешься, а знакомым труднее узнать тебя. И все-таки некоторые в тайне радуются возможности прикрыть лицо, и причины этого самые разные, часто — психологического характера.

Кого-то маска на лице избавляет от контактов, которые в другой ситуации ведут к тревожности и напряженности.

Но даже если этот защитный механизм и в самом деле работает, что будет, когда пандемия закончится?

“Анонимность дает вам новые силы”