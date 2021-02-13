7-месячная девочка утонула в раковине, пока мама отвлеклась на соцсети

21-летняя женщина купала семимесячную дочь в раковине, периодически выходя из ванной, чтобы проверить других своих малышей, а также пролистать социальные сети. Когда она вернулась в очередной раз, девочка посинела и не реагировала на мать. Та вызвала скорую помощь, однако спасти малышку медики не успели.