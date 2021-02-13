13.02.2021, 19:03
7-месячная девочка утонула в раковине, пока мама отвлеклась на соцсети(12)
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Жительница австралийского города Мургон случайно утопила ребенка в раковине, пока отходила проверять соцсети и проверять двух других детей. Об этом пишет Daily Mail.
21-летняя женщина купала семимесячную дочь в раковине, периодически выходя из ванной, чтобы проверить других своих малышей, а также пролистать социальные сети. Когда она вернулась в очередной раз, девочка посинела и не реагировала на мать. Та вызвала скорую помощь, однако спасти малышку медики не успели.
Девушку обвинили в причинении смерти по неосторожности, однако адвокат защиты Алан Коробач подчеркнул, что у его подзащитной не было криминального прошлого и она не собиралась убивать ребенка. В итоге австралийку отпустили под залог, не увидев с ее стороны угрозы другим детям.