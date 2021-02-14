"Дарить девушке на День влюбленных фиалки в горшке крайне рискованно". Эстонские знаменитости — о подарках, которые им запомнились больше всего

А самый трогательный подарок от меня был любимой жене на ее 40-летие — поездка в Венецию, полностью организованная мной самим. И еще три года назад я подарил ей собаку. Нашу семейную любимицу — чихуашку Лори.

Очень трогательным и запоминающимся был подарок от всех моих учеников на 45-летие. Родители арендовали площадку в Viru Keskus, со звукорежиссером и техником. Жена меня “случайно” привела в Viru Keskus. Поднимаюсь на лифте, а там ..! Surprise!!! Огромный плакат Kreedo Dance и шоу-номер на виду у всех. А потом из толпы выходит моя партнерша, играет “Наша румба” — я в приятном шоке, и начинаю тоже выступать! Это был невероятный сюрприз и уровень шоу!

Честно говоря, подарки мне как тренеру, в знак благодарности дарят довольно часто. Бывали и Dom Perignon с черной икрой, и холодильник для вина — это мой самый используемый подарок. Еще духи, брелки, запонки…

Чтобы подарок получился особенным и личным, надо вложить в него душу, оригинальную идею и уделить внимание нюансам. Тогда подарок надолго оставит в памяти глубокий эмоциональный след и теплые воспоминания. Именно такие воспоминания у меня связаны с поздравлением-сюрпризом по случаю моего творческого юбилея художественным руководителем нашей балетной труппы Тоомасом Эдуром! Поздравление произошло прямо на сцене после балета “Щелкунчик”, в котором я выступала. Мне было очень дорого разделить этот момент со зрителями и коллегами, со своим любимым педагогом, с людьми, рядом с которыми я проходила шаг за шагом свой творческий путь и которые поддерживали меня на протяжении 10 лет!

Нам, женщинам, независимо от возраста никогда не хватает времени и внимания, чтобы поделиться своими сокровенными мыслями с людьми, которым можно доверять.

Думаю, самым неожиданным и, как оказалось, очень приятным и полезным подарком было для меня приглашение моих невесток на совместный ужин в ресторане. Выбор времени и места был за мной.

Больше всего понравилась атмосфера чуда, сказки. Потому что в Эстонии давно нет такой зимы, чтобы прямо ух! И недавно решил как-нибудь сделать подарок себе: поехать туда еще раз, уже зная, чем там заняться!

В Санта-Парке очень понравилось: там есть олени, хаски, всех их можно погладить-пообщаться. Есть эльфы и гномы. Еще там классные бани, снегоходы, можно покататься на оленьей упряжке, полюбоваться северным сиянием. У Санты — огромный рабочий кабинет. Я показывал ему фокусы, он сделал видео со мной, выложил на своем ютуб-канале.

На Рождество всех балует подарками Санта-Клаус, а я решил порадовать подарком-сюрпризом его самого. И пару лет назад поехал в Рованиеме, в деревню самого главного Санта-Клауса, чтобы удивить его фокусами.

Еще для меня большой и ценный подарок, когда мои родители приезжают из Беларуси на мои премьеры! А также для меня дороги все поздравления и подарки моих учениц балетной школы, особенно их замечательные стихи, очень личные и трогательные. Ну и, конечно, баночка белорусской сгущенки очень обрадует и украсит любой праздник!

* * *

Елена Аблаева,

блогер, ведущая “Пудра-шоу” на “Народном радио”

Среди всех подарков, которые я получала в жизни, по-настоящему запоминающихся немного — и слава богу. Вроде бы чему радоваться, подумаете вы, но сюрпризы и неожиданности бывают разные. Как ни странно, квартиру и ламборджини в подарок неожиданно я не еще получала. Ожиданно, кстати тоже.

Вернемся к сюрпризам, корни которых уходят в годы студенческой юности, когда особенно трепетно относишься к таким символичным праздникам, как 14 февраля. Почему-то именно это торжество толкало моих поклонников на рискованные поступки. А подарить девушке на День влюбленных фиалки в горшке крайне рискованно, я считаю. Так же как и большую копилку. Всем девушкам дарят миллион алых роз и медведя, а мне горшок с цветами и копилку! Смело, но глупо.

Дедушка подарил бабушке на этот же волнительный праздник красивую кружевную розу. Она долго “цвела” в серванте, радуя мою бабушку, пока та не узнала, что это искусно сложенные в бутон… кружевные красные трусики.

Мой будущий муж сразил меня наповал, подарив на 8 марта большой кактус. Не выйти замуж за такого отчаянного человека я не могла. С тех пор мы много лет вместе, а он продолжает меня удивлять.

Из последних сюрпризов: поездка вдвоем к теплому морю. Это было абсолютно неожиданно и особенно приятно, потому что в тот момент о перезагрузке я мечтала больше всего.

Статья опубликована в зимнем номере журнала JANA LUXURY. Если вам понравилась статья, и вы хотели бы бесплатно подписаться на журнал на 2021 год, это можно сделать здесь.