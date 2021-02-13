Я – мама
13.02.2021, 16:18

“Сюрреалистично”. 42-летняя голливудская звезда с эстонскими корнями поделилась впечатлениями от беременности

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©FS/ADM/Capital Pictures
Звезда комедии “Американский пирог”, голливудская актриса с эстонскими корнями Мина Сувари — у которой, кстати, сегодня день рождения — ждет первенца от супруга Майкла Хоупа, за которого вышла замуж в 2018 году. Предыдущие попытки знаменитости забеременеть заканчивались неудачей, но Мина не теряет веры в то, что ее мечта исполнится в 2021 году. Актриса отметила, что “эта беременность для нее — величайший и ценный подарок”.

Мена Сувари щедро делится в инстаграм своими фото с растущим животом и ощущениями от беременности. В начале этого года в интервью для издания “Entertainment Tonight” в рамках выхода нового фильма “Никому не говори” 41-летняя Мина Сувари рассказала о проблемах, которые она пережила на пути к материнству, и о том, с каким удивлением она обнаружила, что беременна.

По словам артистки, она уехала в августе чтобы работать над фильмом, но чувствовала себя уставшей и сверхэмоциональной — иногда она даже плакала по пути на съемки. Тогда Мина решила, что всему виной смена часовых поясов, но ее болезненное состояние не прекращалось со временем. Именно поэтому беременность, о которой они с супругом Майклом Хоупом объявили в октябре, стала для нее неожиданностью.

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Сувари тут же вспомнила врачей, которые убеждали ее, что в возрасте 40+ она уже точно не сможет забеременеть. Чтобы смириться с этим, актриса, которая всегда мечтала стать матерью, прошла через несколько эмоциональных срывов.

Сын Мины должен появиться на свет уже в конце марта.

“Сюрреалистично. Это кажется самым важным делом, которое я когда-либо делала в своей жизни”, — описала впечатления актриса.

Сувари подчеркнула, что она до сих пор сталкивается с приступами паники — она читает специальные книги, но не уверена в собственных силах как матери. Поддержку ей оказывают муж, акушеры и доулы, с которыми она постоянно общается.

Источник: Popcornnews

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