“Сюрреалистично”. 42-летняя голливудская звезда с эстонскими корнями поделилась впечатлениями от беременности(9)
Мена Сувари щедро делится в инстаграм своими фото с растущим животом и ощущениями от беременности. В начале этого года в интервью для издания “Entertainment Tonight” в рамках выхода нового фильма “Никому не говори” 41-летняя Мина Сувари рассказала о проблемах, которые она пережила на пути к материнству, и о том, с каким удивлением она обнаружила, что беременна.
По словам артистки, она уехала в августе чтобы работать над фильмом, но чувствовала себя уставшей и сверхэмоциональной — иногда она даже плакала по пути на съемки. Тогда Мина решила, что всему виной смена часовых поясов, но ее болезненное состояние не прекращалось со временем. Именно поэтому беременность, о которой они с супругом Майклом Хоупом объявили в октябре, стала для нее неожиданностью.
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Сувари тут же вспомнила врачей, которые убеждали ее, что в возрасте 40+ она уже точно не сможет забеременеть. Чтобы смириться с этим, актриса, которая всегда мечтала стать матерью, прошла через несколько эмоциональных срывов.
Сын Мины должен появиться на свет уже в конце марта.
“Сюрреалистично. Это кажется самым важным делом, которое я когда-либо делала в своей жизни”, — описала впечатления актриса.
Сувари подчеркнула, что она до сих пор сталкивается с приступами паники — она читает специальные книги, но не уверена в собственных силах как матери. Поддержку ей оказывают муж, акушеры и доулы, с которыми она постоянно общается.
Источник: Popcornnews