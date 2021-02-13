“Сюрреалистично”. 42-летняя голливудская звезда с эстонскими корнями поделилась впечатлениями от беременности

Мена Сувари щедро делится в инстаграм своими фото с растущим животом и ощущениями от беременности. В начале этого года в интервью для издания “Entertainment Tonight” в рамках выхода нового фильма “Никому не говори” 41-летняя Мина Сувари рассказала о проблемах, которые она пережила на пути к материнству, и о том, с каким удивлением она обнаружила, что беременна.

По словам артистки, она уехала в августе чтобы работать над фильмом, но чувствовала себя уставшей и сверхэмоциональной — иногда она даже плакала по пути на съемки. Тогда Мина решила, что всему виной смена часовых поясов, но ее болезненное состояние не прекращалось со временем. Именно поэтому беременность, о которой они с супругом Майклом Хоупом объявили в октябре, стала для нее неожиданностью.