Школьник проглотил 54 магнита ради суперсилы. Врачи едва его спасли

Через четыре дня мальчик понял, что эксперимент не удался, а магниты так и остались в его организме. Он сознался в неудачном поступке маме, которая незамедлительно отвезла его в больницу. Родительница ребенка призналась, что она была шокирована, когда узнала точное количество магнитов внутри сына.