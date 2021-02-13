13.02.2021, 09:46
Школьник проглотил 54 магнита ради суперсилы. Врачи едва его спасли(5)
Pixabay
12-летний мальчик из Великобритании решил провести эксперимент. Школьник посчитал, что если внутрь него попадут магниты, он станет обладателем суперсилы. Чтобы убедиться в этом, ребенок проглотил 54 металлических шарика, пишет сайт "Летидор".
Через четыре дня мальчик понял, что эксперимент не удался, а магниты так и остались в его организме. Он сознался в неудачном поступке маме, которая незамедлительно отвезла его в больницу. Родительница ребенка призналась, что она была шокирована, когда узнала точное количество магнитов внутри сына.
Врачи в течение шести часов проводили операцию по извлечению магнитов из мальчика. В итоге медикам удалось спасти жизнь ребенка. После этого школьник заявил, что больше не будет ставить подобные опыты, сообщает издание LadBible.