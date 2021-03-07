Празднику быть: как быстро собраться на свидание и выглядеть, как звезда? Экспресс-шпаргалка от визажиста и парикмахера

Просто оставьте его на несколько минут, а затем отодвиньте кутикулу апельсиновой палочкой.

Для него нужны три составляющих.

Если у вас чувствительные глаза, глиттер можно нанести не на веки, а на губы.

4. Более сдержанные могут ограничиться легким блеском для губ, более смелым рекомендую красную помаду или блеск.

3. Пудра с эффектом загара — одно из любимых средств для создания более свежего и выразительного вида.

2. Искусственные ресницы обеспечивают эффект более густых и притягивающих взгляд ресниц.

1. Чтобы сделать мейк еще более праздничным, добавьте в макияж глаз глиттер или блестящие тени для век.

3. Создайте волны на волосах при помощи щипцов для выпрямления волос, используя при этом термозащитный лак для волос.

1. Пройдитесь по нижним прядям волос щипцами-гофре, чтобы придать прическе объема.

Будь как суперзвезда!

2. Закрепите конский хвост с помощью резинки для волос. Часть прически у затылка можно слегка подтянуть пальцами повыше — чтобы она выглядела пышнее.

1. Зачешите волосы в низкий конский хвост, пригладьте, используя текстурный крем для укладки.

Перед тем, как отправиться на свидание:

3. Сделайте пробор, как вам нравится.

1. Пройдитесь по нижним прядям волос щипцами-гофре, чтобы придать прическе объем.

Из офиса на свидание

- И, конечно, красный в чистом виде

- С серебристым сиянием: с эффектом металлик, с глиттером или с голографическими переливами

- Молочные тона: нежно-розовые оттенки молочного коктейля с клубникой — как альтернатива пудровым.

• Лак трендового оттенка . В этом году в моде много новинок, к которым стоит присмотреться.

Помогут защитить ногти и обеспечат стойкость лака. Удобный вариант “3 в 1”: база, верхнее покрытие и сушка.

• База под лак и верхнее покрытие

3. Чтобы замаскировать резинку для волос, оберните вокруг тонкую прядь, обработанную лаком, и закрепите ее с помощью зажима под хвостом, используя также лак для волос.

4. Чтобы добавить праздничности, приклейте на волосы кристаллы для лица.

Пудры, но в меру! Для сохранения яркого макияжа избегайте излишнего количества пудры, иначе цвет лица может стать тусклым и утомленным.



P.S.! Это правило не распространяется на жирную кожу лица.

Макияж

1. Оживите уставший за рабочий день мейк: используйте спрей для лица, который увлажняет кожу, освежает и выравнивает тональный крем. Эта техника помогает также избежать впечатления "штукатурки".

2. Пройдитесь матирующей пудрой, которая хорошо фиксирует макияж. Но постарайтесь ограничиться нанесением пудры лишь в Т-зоне: благодаря этому на фотографиях лицо будет безупречным и свежим, но не слишком матовым.

3. По линии роста ресниц проведите линию коричневым или черным лайнером или карандашом, затем растушуйте — так ресницы будут выглядеть более густыми.

4. Коричневые тени для век или бронзирующая пудра идеальны для растушевывания лайнера для глаз и создают.

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На праздничный обед или ужин с подругами!

Прическа