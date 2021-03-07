Празднику быть: как быстро собраться на свидание и выглядеть, как звезда? Экспресс-шпаргалка от визажиста и парикмахера
Будь как суперзвезда!
Прическа
1. Пройдитесь по нижним прядям волос щипцами-гофре, чтобы придать прическе объема.
2. Используйте термозащитный лак для волос.
3. Создайте волны на волосах при помощи щипцов для выпрямления волос, используя при этом термозащитный лак для волос.
4. Расчешите волосы, закрепите волны лаком.
5. Для придания праздничности украсьте прическу заколками.
6. Последний штрих — лак, добавляющий волосам блеска.
Макияж
1. Чтобы сделать мейк еще более праздничным, добавьте в макияж глаз глиттер или блестящие тени для век.
2. Искусственные ресницы обеспечивают эффект более густых и притягивающих взгляд ресниц.
3. Пудра с эффектом загара — одно из любимых средств для создания более свежего и выразительного вида.
4. Более сдержанные могут ограничиться легким блеском для губ, более смелым рекомендую красную помаду или блеск.
Экспресс-маникюр
Для него нужны три составляющих.
• Размягчающее средство для кутикулы
Просто оставьте его на несколько минут, а затем отодвиньте кутикулу апельсиновой палочкой.
• База под лак и верхнее покрытие
Помогут защитить ногти и обеспечат стойкость лака. Удобный вариант “3 в 1”: база, верхнее покрытие и сушка.
• Лак трендового оттенка. В этом году в моде много новинок, к которым стоит присмотреться.
- Молочные тона: нежно-розовые оттенки молочного коктейля с клубникой — как альтернатива пудровым.
- Полупрозрачный белый
- Самые разные оттенки пастельного
- Неон
- С серебристым сиянием: с эффектом металлик, с глиттером или с голографическими переливами
- Серый — неброский
- И, конечно, красный в чистом виде
* * *
Из офиса на свидание
Прическа
Утренние приготовления:
1. Пройдитесь по нижним прядям волос щипцами-гофре, чтобы придать прическе объем.
2. Используйте лак для волос.
3. Сделайте пробор, как вам нравится.
Перед тем, как отправиться на свидание:
1. Зачешите волосы в низкий конский хвост, пригладьте, используя текстурный крем для укладки.
2. Закрепите конский хвост с помощью резинки для волос. Часть прически у затылка можно слегка подтянуть пальцами повыше — чтобы она выглядела пышнее.
3. Чтобы замаскировать резинку для волос, оберните вокруг тонкую прядь, обработанную лаком, и закрепите ее с помощью зажима под хвостом, используя также лак для волос.
4. Чтобы добавить праздничности, приклейте на волосы кристаллы для лица.
P.S.! Это правило не распространяется на жирную кожу лица.
Макияж
1. Оживите уставший за рабочий день мейк: используйте спрей для лица, который увлажняет кожу, освежает и выравнивает тональный крем. Эта техника помогает также избежать впечатления "штукатурки".
2. Пройдитесь матирующей пудрой, которая хорошо фиксирует макияж. Но постарайтесь ограничиться нанесением пудры лишь в Т-зоне: благодаря этому на фотографиях лицо будет безупречным и свежим, но не слишком матовым.
3. По линии роста ресниц проведите линию коричневым или черным лайнером или карандашом, затем растушуйте — так ресницы будут выглядеть более густыми.
4. Коричневые тени для век или бронзирующая пудра идеальны для растушевывания лайнера для глаз и создают.
* * *
На праздничный обед или ужин с подругами!
Прическа
1. Заплетите косичку от кончика уха до кончика другого уха — через теменную часть головы, зачешите сверху свободные пряди волос. На “замаскированную” таким образом косичку можно будет прикрепить декоративные цепочки.
2. Сделайте низкий конский хвост. Закрепите его прозрачными резинками для волос. Используйте лак для волос.
3. Возьмите цепочки разного плетения и прикрепите их с помощью заколок к косе, которая спрятана внутри конского хвоста.
4. Прикрепите цепочки к креплению конского хвоста прозрачной резинкой.
5. Добавьте прическе блеска.
Макияж
1. Красивый макияж завершает образ, но он не должен конкурировать с одеждой, прической или аксессуарами. В макияже всегда приветствуется немного игривости, поэтому к обычному смоки-айс можно добавить немного красновато-фиолетовых теней для глаз.
2. Чтобы макияж гармонировал с золотыми цепочками в прическе, на середину века кончиком кисточки нанесите золотые тени для век.
3. Проведите черным карандашом по слизистой оболочке века у линии ресниц, что придаст макияжу впечатление драматического.
4. Безусловно, нельзя забывать о туши для ресниц и приятном нюдовом блеске для губ.
Статья опубликована в журнале JANA LUXURY. Если вам понравилась статья, и вы хотели бы бесплатно подписаться на журнал на 2021 год, это можно сделать здесь.