"Она в сознании. Да, она пострадала!" 11-летняя девочка спасла маму после аварии на трассе между Выру и Вильянди

11 февраля в Европейском союзе, в том числе в Эстонии, отмечался Европейский день службы 112. В приуроченной к этой дате программе “Ringvaade” 11-летняя Андра Йыги и ее мама Мерилле рассказали свою историю, в результате которой Андра была удостоена признания от службы 112.

“В какой-то момент сын или дочь крикнули: “Машина!”, я свернула к обочине и увидела, как в нас въезжает машина. Я не чувствовал боли. Мы уже были в кювете, но у меня было ощущение, что мы все еще делаем пируэт”, — вспоминает об аварии Мерилле.

“Мой телефон был под креслом”, — вспоминает 11-летняя Андра тот момент, когда она поняла, что ей нужно вызвать помощь. Ее брат сидел на заднем сиденье машины.

“Я помню, как мы ехали и как я открыла глаза. Вокруг все было сломано. Мой брат сначала не понял, что случилось, но когда я объяснила, он заплакал. Я знала, откуда мы приехали, но мы были в лесу, и я не знала, где именно”, — объясняет Андра.