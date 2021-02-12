"Она в сознании. Да, она пострадала!" 11-летняя девочка спасла маму после аварии на трассе между Выру и Вильянди(1)
11 февраля в Европейском союзе, в том числе в Эстонии, отмечался Европейский день службы 112. В приуроченной к этой дате программе “Ringvaade” 11-летняя Андра Йыги и ее мама Мерилле рассказали свою историю, в результате которой Андра была удостоена признания от службы 112.
“В какой-то момент сын или дочь крикнули: “Машина!”, я свернула к обочине и увидела, как в нас въезжает машина. Я не чувствовал боли. Мы уже были в кювете, но у меня было ощущение, что мы все еще делаем пируэт”, — вспоминает об аварии Мерилле.
“Мой телефон был под креслом”, — вспоминает 11-летняя Андра тот момент, когда она поняла, что ей нужно вызвать помощь. Ее брат сидел на заднем сиденье машины.
“Я помню, как мы ехали и как я открыла глаза. Вокруг все было сломано. Мой брат сначала не понял, что случилось, но когда я объяснила, он заплакал. Я знала, откуда мы приехали, но мы были в лесу, и я не знала, где именно”, — объясняет Андра.
“Когда я пришла в себя, то поговорила с ребенком, а потом перед глазами снова потемнело, затем приехали спасатели и скорая помощь. У меня был перелом крестца, ушиб таза, синяки, было повреждено бедро. У детей, судя по бумагам, были синяки”, — рассказывает о несчастном случае Мерилле. Водителем второй машины оказался мужчина из Антсла, который ехал к жене в Виру. Он был в алкогольном опьянении — более 3 промилле. Сегодня он находится под стражей.
Гендиректор Центра тревоги Кятлин Алвела, которая также участвовала в передаче “Ringvaade”, поблагодарила Андру за то, что она выбрала в первую очередь именно номер 112. “Неважно, где вы находитесь, важно набирать 112, а не звонить бабушке или папе. Даже если вы не можете сказать, где находитесь, благодаря современным технологиям организатор спасательных операций видит область, откуда поступил звонок, и может отправить помощь, а затем при необходимости уточнить детали местоположения. Вызов был передан нашему врачу, который смог дать инструкции, а наши логисты уже отправили ближайшую бригаду”, — объясняет Алвела процесс работы Центра тревоги.
Если бы никто из проезжающих взрослых не пришел на помощь, врач остался бы на связи с ребенком, чтобы поддерживать его до прибытия бригады столько времени, сколько необходимо, всячески его инструктировал и поддерживал. “Неважно, ребенок звонит или взрослый, мы проинструктируем всех, кто в этом нуждается”, — подтверждает Алвела, призывая всех, кто находится в экстренной ситуации, набирать номер 112.
Алвела также напомнила, что с прошлого года, помимо 112, в Центре тревоги также действует телефон 1247 для получения информации по коронавирусу, который помогает снизить нагрузку на основной номер 112.
Смотрите сюжет в записи (на эстонском):