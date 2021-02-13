Какой букет подарить любимой 14 февраля? Как признаться в любви с помощью цветов? Объясняет флорист мирового уровня из Эстонии Татьяна Тридворнова

Историки продолжают спорить, был ли вообще такой святой Валентин, но я думаю, это не важно. И я понимаю, почему для этого праздника выбран такой яркий красный цвет — потому что после зимы так хочется цвета, и этот праздник — настоящее украшение.

Можно пойти по пути классики и выбрать все красное. Красные тюльпаны, розы, гвоздики, красные ленты… Но если вы точно знаете, какие цветы предпочитает ваша любимая, вы можете подарить именно их. Главное, помните — что бы вы ни делали, это должно быть от души, и тогда это принесет радость.

Конечно, праздник Святого Валентина — это очень коммерческий праздник, и здесь допускаются все гипертрофированные знаки влюбленности и внимания — это сердечки, букеты в виде сердец, воздушные шары, букеты с открытками. Поэтому в этот день можно делать вообще все, что угодно.

“Очень часто меня спрашивают, какие ошибки допускаются при дарении цветов. И я всегда говорю, что самая большая ошибка — это не дарить, — говорит Татьяна Тридворнова. — Дарить цветы нужно обязательно”.

Поэтому и валентинки, и коробочки в виде сердец — все, что может казаться немного избыточным в другие даты, в этот день будет очень уместно и вполне можно дать волю милоте и мимимишности! Поэтому обязательно дарите цветы, открытки, влюбляйтесь и радуйте своих любимых.

Как признаться в любви с помощью цветов?

Это самый универсальный способ. Когда мужчина дарит женщине цветы, он говорит: “Я мужчина, а ты женщина”. Потому что цветы — это наша геннетическая память о тех прекрасных временах, когда мы жили все в раю — о райских кущах, чудесных садах Эдема. Поэтому, когда мужчина хочет сказать: “Я тебя люблю, я твой мужчина, ты моя женщина”, он приходит с цветами. И, заметьте, женщина может многое мужчине простить, но то, что он не дарит цветов, всегда заметит и будет помнить.

Поэтому совершайте цветочные безумства для своих любимых, обязательно! И как бы женщина ни отнеслась к букету, внутри она обязательно теплеет. Знайте это, используйте это. Мужчины, вы же такие счастливые! Пришел, подарил букет цветов женщине — это же так правильно! И если у вас есть еще один повод для этого, надо радоваться, хватать цветы и дарить любимой! У нее будет прекрасное настроение! А когда у женщины хорошее настроение, и вам будет хорошо.

Так как в Эстонии 14 февраля это не только день влюбленных, но и день друзей, то в любом случае букет для вашей любимой должен быть самый красивый, самый роскошный, самый-самый! А всем остальным — более формальные. Вы должны выделить свою женщину и показать ей, что только она ваша самая любимая и замечательная.