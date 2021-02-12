Сколько пар решили пожениться в Таллинне в красивую "зеркальную" дату 12.02.2021?

Как сообщила ведущий специалист таллиннского Департамента записи актов гражданского состояния Оксана Лин, в Таллиннском департаменте ЗАГС 12 февраля в этом году зарегистрировали брак 9 пар — столько же, сколько в среднем и в любой другой день года.

По словам Оксаны Лин, в этом году из популярных у влюбленных дат можно также выделить 12.03.21, 21.04.21, 21.05.21, 12.06.21, 21.07.21 — на этот день уже зарегистрировались 8 пар и, вероятнее всего, их будет больше, так как времени еще много, считает специалист.

“В Эстонии лето короткое, и многие пары желают регистрировать брак в тёплое время года”, — поясняет Оксана Лин и напоминает, что, если и вы хотите выбрать для свадьбы какую-то из этих красивых дат, ещё есть время подать заявление, так как в соответствии с законом о действиях по оформлению гражданского состояния брак заключается не ранее чем через месяц со дня подачи заявления и не позже шести месяцев со дня подачи заявления в Таллиннский Департамент ЗАГС.