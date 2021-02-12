Планируем свидание на природе 14 февраля: куда пойти, что взять, как не замерзнуть? Советы эстонских экспертов

Что взять с собой?

Повысить градус романтики поможет тщательная подготовка. Если пикник планируется на официальной площадке для разведения огня, то уже само наличие костра настроит на романтичный лад, а вот если вы хотите гарантированного уединения посреди леса, захватите с собой уличные свечи и работающие от батареек светодиодные фонари. “Обязательно следует взять с собой термо-коврик для пикника или овечьи шкуры, ведь получится очень неудачно, если пикник придется срочно прекращать, потому что кто-то замерз”, — рассказывает Линнамяэ. Покидая место пикника, следует обязательно забрать с собой все, что вы принесли — даже подсвечники от выгоревших свечей.

Если идти вы устали, а шея затекла от любования звездным небом, то нет ничего лучше сытной бодрящей трапезы на свежем воздухе. В зимнем лесу важно не растерять тепло, поэтому напитки и еду следует предпочитать горячие. Если приготовление обеда посреди леса кажется вам слишком сложным делом, возьмите готовую еду с собой в термосе — литра супа, например, на двоих точно хватит. Если берете с собой пирожки, заверните их в фольгу, чтобы не замерзли. Но все же Линнамяэ придерживается мнения, что вкуснее еды, приготовленной на костре зимой, ничего нет: “Заранее нарежьте дома все ингредиенты, и возьмите их с собой в контейнере — тогда не придется на морозе зря тратить время и энергию. Прелесть в простоте. Быстрый чечевично-томатный суп с имбирем — все, что нужно, чтобы согреться и наесться”. Кулинарное вдохновение для походов можно найти, например, в книге “Metsaköök” и одноименном блоге в Instagram.