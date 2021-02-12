Планируем свидание на природе 14 февраля: куда пойти, что взять, как не замерзнуть? Советы эстонских экспертов(5)
Отдых на свежем воздухе переживает небывалый бум, ведь из-за пандемии возможности проведения досуга оказались существенно ограничены. Удивить любимого человека в День святого Валентина можно, пригласив его на свидание под открытым небом, при этом активным отдыхом ограничиваться вовсе не обязательно — зима ничуть не хуже лета подходит для того, чтобы устроить романтический пикник. Руководитель туристских групп Seikle vabaks Арго Линнамяэ подтверждает, что прогулка по тропе здоровья или поход на болото — отличный способ провести время вдвоем, уделяя внимание только друг другу. “Из-за снежной зимы природа сейчас невероятная — в лесу можно ощутить особенную тишину, какой нет ни в одно другое время года. А в ясную погоду открывается отличная возможность любоваться звездным небом — при помощи мобильных приложений можно даже изучать звезды. Если повезет, то получится даже повстречать северное сияние”, — увлекательно описывает Линнамяэ.
В зимнее романтическое свидание под открытым небом желательно включить элемент активности, например, пеший поход, лыжную прогулку или катание на коньках, поскольку без движения никакая романтика не поможет согреться, когда на улице мороз. Отличным же завершением активного отдыха станет пикник с горячим обедом в снежном лесу.
Арго Линнамяэ по опыту знает, что если к зимнему походу тщательно подготовиться (правильно одеться слоями, взять с собой горячий суп и чай, зарядить телефоны), то даже человек, недолюбливающий холод и не привыкший подолгу бывать на свежем воздухе зимой, получит незабываемый и самый приятный опыт. “Если же хочется чего-то действительно особенного, можно попробовать отправиться в поход с ночевкой в подвесных палатках — за помощью в подготовке такого мероприятия можно обратиться к профессиональным организаторам турпоходов. Ночевка в зимнем лесу — это действительно романтично и, при подходящем снаряжении, вполне выполнимо”, — говорит Линнамяэ.
Доверьтесь технологиям
Время, проведенное с любимым человеком один на один на природе, благоприятно сказывается не только на близких отношениях, но и на здоровье. Пара километров по снежному лесу или поход на болотоступах — вполне ощутимая нагрузка. Если у участников есть спортивные часы, то потом еще и результаты можно будет сравнить. Насколько сильно отличалось количество шагов на одинаковой дистанции? У кого был пульс выше?
Менеджер по тренингу Huawei Eesti Екатерина Мишина считает, что в эпоху информационных технологий на нехватку вспомогательных инструментов для движения на природе жаловаться не приходится: “Благо сейчас существует огромный выбор навигационных и спортивных приложений для смартфонов, которые фиксируют местонахождения и маршрут, а приложения “компас” позволяют ориентироваться в лесу. Спортивные же часы выводят зимние виды спорта и походы на абсолютно новый уровень. Новые модели, например, обладают отличной поддержкой GPS — они позволяют увидеть точный пройденный маршрут и проанализировать показатели здоровья. Плюсом также может стать наличие анимированных программ тренировки — упражнения подходят также для выполнения на улице, если вдруг стало прохладно”, — добавляет Мишина и рекомендует в холода хранить телефон во внутреннем кармане куртке, чтобы сберечь заряд. В отличие от телефонов смарт-часам особая забота не нужна — они и без того прикрыты рукавом, поэтому заметно быстрее на морозе не разряжаются.
Как выбрать пункт назначения?
Тем, кто не привык зимой выбираться в лес, руководитель туристских групп Арго Линнамяэ рекомендует отдавать предпочтение походным тропам: “Если вы не привыкли ходить в походы, то зимой уж точно лучше не отправляться плутать наугад, а выбрать обозначенную тропу здоровья, у которой есть площадка для разведения огня с сухими поленьями, скамьи и столы. Часто даже туалет там будет в наличии. Такие удобства позволят не очень уж сильно покидать свою зону комфорта. Тропу в подходящем регионе можно подобрать, например, на сайте Loodusega koos”.
Если в ясную погоду хочется увидеть звезды или северное сияние, придется отъехать подальше от крупных городов — иначе будет мешать световое загрязнение. Сравнительно недалеко от Таллинна, например, находится водопад Ягала — там можно будет не только понаблюдать за звездным небом, но и полюбоваться на вертикально замерзшую воду. Мало светового загрязнения на полуострове, где расположен национальный парк Лахемаа, — можно отправиться хоть на побережье, хоть в лес. Со смотровой вышки Пиканымме, например, открывается захватывающий панорамный вид. Чтобы определить стороны света, воспользуйтесь компасом или выполняющим аналогичную функцию мобильным приложением.
Что взять с собой?
Повысить градус романтики поможет тщательная подготовка. Если пикник планируется на официальной площадке для разведения огня, то уже само наличие костра настроит на романтичный лад, а вот если вы хотите гарантированного уединения посреди леса, захватите с собой уличные свечи и работающие от батареек светодиодные фонари. “Обязательно следует взять с собой термо-коврик для пикника или овечьи шкуры, ведь получится очень неудачно, если пикник придется срочно прекращать, потому что кто-то замерз”, — рассказывает Линнамяэ. Покидая место пикника, следует обязательно забрать с собой все, что вы принесли — даже подсвечники от выгоревших свечей.
Если идти вы устали, а шея затекла от любования звездным небом, то нет ничего лучше сытной бодрящей трапезы на свежем воздухе. В зимнем лесу важно не растерять тепло, поэтому напитки и еду следует предпочитать горячие. Если приготовление обеда посреди леса кажется вам слишком сложным делом, возьмите готовую еду с собой в термосе — литра супа, например, на двоих точно хватит. Если берете с собой пирожки, заверните их в фольгу, чтобы не замерзли. Но все же Линнамяэ придерживается мнения, что вкуснее еды, приготовленной на костре зимой, ничего нет: “Заранее нарежьте дома все ингредиенты, и возьмите их с собой в контейнере — тогда не придется на морозе зря тратить время и энергию. Прелесть в простоте. Быстрый чечевично-томатный суп с имбирем — все, что нужно, чтобы согреться и наесться”. Кулинарное вдохновение для походов можно найти, например, в книге “Metsaköök” и одноименном блоге в Instagram.
А что, если хочется большей экзотики?
Большинство людей отправляется на природу за тишиной и покоем, но на выходных на популярных походных тропах часто можно наблюдать невероятное столпотворение. Арго Линнамяэ рекомендует отъехать подальше от крупных городов: “Из обозначенных троп здоровья можно дать шанс, например, той, что расположена на территории природного заповедника Луйтемаа — там не так много посетителей, как в местах, которые у всех на слуху. Если же хочется отправиться в поход на болотоступах, но нет ни опыта, ни снаряжения, можно обратиться к руководителю туристских групп — специалист возьмет все организационные вопросы на себя и поможет вам получить опыт, который не забудется. Персональные походы на двоих становятся все более популярными. Если вы не можете назвать себя опытным походником, но хочется переночевать в лесу, то опять же — поможет руководитель туристских групп”.
Не забывайте о главных правилах:
- Безопасность прежде всего — обязательно возьмите с собой заряженный телефон и предупредите родственника или друга, куда вы отправляетесь и когда планируете вернуться.
- Самое главное зимой — не замерзнуть. Важнейшие элементы экипировки — теплая непромокаемая обувь и многослойность в одежде. Не забудьте также о шапке и теплых перчатках или варежках (лучше даже взять с собой запасные).
- Если вы отправляетесь в лес на час-другой, для согрева достаточно взять с собой термос с горячим чаем.
- Если планируете провести на природе больше времени, для сохранения энергии и тепла важно также будет подкрепиться чем-то горячим.
- Чтобы проблем с разведением костра не возникло, возьмите с собой сухую бумагу или средство для розжига, а также надежную зажигалку. Учтите, что разводить костер можно только с разрешения собственника земли, но если есть подготовленное соответствующим образом обозначенное место, то можно предположить, что собственник возражений не имеет. Обязательно соблюдайте правила пожарной безопасности и перед уходом убедитесь, что огонь действительно потух.