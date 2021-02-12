Опасные связи: как не стать жертвой брачного афериста в интернете

По информации ФБР, интернет-мошенники, наживающиеся на потребности одиноких пользователей в любви, находят своих жертв в приложениях и на сайтах знакомств, в чатах и социальных сетях, используя отрепетированные сценарии эмоционального манипулирования. Часто они ведут дневники, в которых записывают, что именно любит жертва — чтобы потом оказалось, что и им нравятся те же книги, фильмы, сериалы или исполнители.

О том, что перед 14 февраля нужно быть бдительнее, предупреждает и ФБР в США — здесь в 2020 году тоже выросло число жертв брачных интернет-аферистов. Газета Providence Today, в частности, приводит статистику по штатам Массачусетс, Род-Айленд, Мэн и Нью-Гемпшир, где ущерб пострадавших искателей любви составил за прошлый год в общей сложности $11,7 млн, а в Орегоне, по данным местного отделения ФБР, жертвы лишились $600 тыс. (в 2019-м году эта сумма составила $475 тыс.).

Жертвы мошенников переводили им деньги, отправляли подарочные карты и дорогие презенты вроде ноутбуков и других гаджетов, а некоторые даже предоставляли доступ к своим банковским картам и счетам.

“Национальные локдауны и другие ограничения в нашей социальной жизни, введенные из-за вспышки коронавирусной инфекции, привели к тому, что больше людей стали искать встреч онлайн, что повлияло на число случаев, которые мы отследили”, — объяснила “Би-би-си” Полин Смит, глава Action Fraud.

Как сообщает “Би-би-си”, только в Великобритании в 2020 году число пострадавших от аферистов, выдающих себя за пылких влюбленных и выпрашивающих деньги под разными поводами, выросло на 20% по сравнению с 2019-м. Издание приводит данные организации Action Fraud, отслеживающие интернет-мошенничество в Великобритании, согласно которым в прошлом году жертвы преступников потеряли 68 млн фунтов стерлингов в погоне за счастьем в любви.

В преддверии Дня святого Валентина одиноких людей, ищущих любви в интернете предупреждают о том, что на сайтах знакомств во время режима самоизоляции активизировались мошенники, выманивающие деньги у доверчивых романтиков.

Накануне празднования Дня святого Валентина 14 февраля ФБР на своем сайте предупреждает о схемах, по которым действуют такие аферисты. Как правило, при общении с ними оказывается, что они живут далеко — постепенно, завоевав доверие, они начинают выманивать деньги у жертвы на срочные медицинские процедуры, решение неожиданных юридических проблем, транспортные расходы и так далее.

Распознать любовного афериста бюро предлагает по следующим признакам: он быстро предлагает вам перейти к общению не через приложение или сайт, а в почте или мессенджере, отправляет фото, которое выглядит как постановочный снимок из журнала, стремительно признается в любви, старается ограничить ваше общение с друзьями или членами семьи, заявляет, что живет или работает вдали от вас, обещает приехать, но все время, отменяет поездку из-за внезапных проблем, просит прислать интимные фото и спрашивает о материальном положении и, наконец, просит денег на что-то серьезное.

Защититься от мошенников ФБР предлагает, не позволяя событиям стремительно развиваться и не стесняясь задавать вопросы. Бюро также рекомендует пользоваться только приложениями или сайтами с устойчивой репутацией, проверять в сетях полученные фотографии на случай, если они многократно использовались разными людьми и никогда не отправлять деньги людям, которых вы в жизни не видели.

Жертвами мошенников, заставляющих отдавать свои деньги и даже брать кредиты ради любви, чаще всего становятся женщины.