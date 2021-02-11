5 самых невыносимых мужчин по знаку Зодиака(11)
Овен
Овны невыносимо смешны. Они шутят постоянно, везде и по любому поводу. Это можно считать большим плюсом, но порой эти мужчины настолько сильно заигрываются, что окружающих это начинает раздражать. Впрочем, никто их за это не ругает, ведь они источают доброту и искренне радуются, когда веселят окружающих. Добиться серьезного разговора с ними сложно, но это, по большому счету, и не особо нужно.
Близнецы
Это ужасно болтливые мужчины. Если в большой компании от них все быстро устают, то для многих женщин это просто райское наслаждение — с Близнецами можно болтать без устали часами напролет. Помните своих бывших одноклассников, которых постоянно выгоняли или ругали за разговоры на уроках? Скорее всего, это Близнецы. Несмотря на врожденную болтливость, эти мужчины умеют хранить секреты, так что можно не беспокоиться о том, что вы им рассказываете.
Дева
Дева всех достанет своим педантизмом, который больше свойственен как раз сильному полу. На стуле нужно сидеть осторожнее — он может сломаться, пирог нужно есть аккуратнее — он крошится на пол, приходить нужно всегда вовремя. Если бы не мужчины-Девы, весь мир бы вечно опаздывал и часы стали бы просто ненужным атавизмом. Это те самые люди, которые вечно ругают других за то, что они сделали что-то не так. Не обижайтесь на них, потому что они все говорят абсолютно правильно.
Козерог
Козерог невыносим из-за своей любви к работе. Больше всего это раздражает его вторую половинку. С другой стороны, такие мужчины редко являются бездельниками. Тут нужно выбрать меньшее из зол. Пусть лучше он проводит много времени за работой, чем с другой женщиной или с токсичными друзьями. Козерог — мечта любой женщины, которая ценит свободу и желает жить в достатке.
Рыбы
Самые нерешительные мужчины из всех — это просто ад для женщины, которая жаждет активности. С другой стороны, Рыбы дадут фору любому романтику на планете. За их искренность и умение любить можно простить и безответственность, и непунктуальность, и легкую инфантильность. У всего есть обратная сторона, поэтому с Рыбами женщины всегда чувствуют себя моложе.