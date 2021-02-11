5 самых невыносимых мужчин по знаку Зодиака

Овен

Овны невыносимо смешны. Они шутят постоянно, везде и по любому поводу. Это можно считать большим плюсом, но порой эти мужчины настолько сильно заигрываются, что окружающих это начинает раздражать. Впрочем, никто их за это не ругает, ведь они источают доброту и искренне радуются, когда веселят окружающих. Добиться серьезного разговора с ними сложно, но это, по большому счету, и не особо нужно.



Близнецы

Это ужасно болтливые мужчины. Если в большой компании от них все быстро устают, то для многих женщин это просто райское наслаждение — с Близнецами можно болтать без устали часами напролет. Помните своих бывших одноклассников, которых постоянно выгоняли или ругали за разговоры на уроках? Скорее всего, это Близнецы. Несмотря на врожденную болтливость, эти мужчины умеют хранить секреты, так что можно не беспокоиться о том, что вы им рассказываете.



Дева