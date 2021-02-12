12 февраля — Новый год по восточному календарю. Известный эстонский зоолог Алексей Туровский рассказал о тотемном животном этого года

Как отмечает зоолог, восточный календарь, его концепция и применение сформировались только к IX-X веку н.э. Примерно с этого момента в китайской археологии стали появляться столбы с изображениями голов животных из металла. Эти стелы были посвящены конкретным годам и животным, которые занимаются попечительством над энергетическими событиями в течение этих годов.

Этот самый восточный календарь, по словам Туровского, изначально не китайского происхождения. Вполне возможно, от тибетцев его получили гунны, которые правили большими областями в Китае, и с подачи именно этих народов стал укореняться в Китае этот календарь. Ученый приводит пример: в китайской мифологии зверем-знаком Запада являлся и является белый тигр. Это слуга, защитник и великий помощник богини Си-ван-му. А в системе этого календаря тигр — южный знак.

“Девочкам он, по одной версии, сделал сам, по другой, просто подарил соответствующих животных. Были ли это игрушки или настоящие животные, в мифологическом плане вопрос не стоит. Но каждая дочь получила свое любимое животное, — поясняет зоолог. — Великий царь почувствовал, что ему пора возноситься на небо, ибо он уже стар и понемножку превращается в золото, лазурит, изумруды и прочие вечные материалы. Стал он подниматься, взлетать на небо… И тут, есть разные версии, почему это случилось, у него отвалилась голова и упала. Дочери голову выкупили или поймали и с тех пор держат ее на весу — каждая в течение одного года. В одном мифе есть утверждение, что если голова царя коснется земли, то будет конец света. Вот дочери ее и держат, а их животные им помогают”.

Он объясняет, что эта система происходит из Сиамских областей и основана на очень древнем мифе, который сложился тысячи и тысячи лет назад. Этот миф о божественном царе Санг Кане, у которого было 12 дочерей.

“Восточный календарь, который мы имеем в виду, на китайском в русской транслитерации называется “Шиэр шэньсяо шень” — 12 духов животных-покровителей годов. Это значит некое космическое, вселенское явление или существо, которое контролирует направление скорости и мощность взаимодействия великих потоков энергии — инь, темной, женственной, связанной с четными числами энергии, и ян, светлой, мужской, связанной с нечетными числами энергии”, — рассказывает зоолог Алексей Туровский.

“Рога, например, буйволов — в царстве животных одна из самых прочных вещей. Недаром у кавказских и дальневосточных народов примером невероятной силы и мощи героя приводится его способность отломить рог буйволу, — отмечает Туровский. — Бычьи — настоящие жвачные, у них есть только ряд нижних резцов, верхних нет, и четырехкамерный желудок. То есть они истинные жвачные, которые процессируют одну из самых бедных форм пищи в царстве животных, траву, да к тому же еще и сухую. Но и, конечно, кору, листья и тому подобное. Это действительно пища довольно бедная. Следовательно, ее надо очень много. А из этого следует, что надо двигаться и надо быть крупным. Самые мелкие бычьи — это буйвол аноа, южно-азиатский”.

Бык с точки зрения биологии, как объясняет зоолог, это парнокопытное животное, которое относится к очень большому семейству полорогих. То есть рога у них с пустотами. А все знают, что трубка, стенки которой сделаны из многослойного надежного материала, по прочности никак не уступает цельному насквозь стержню тех же размеров. Трубка, может быть, даже прочнее.

В Индии, добавляет ученый, Нандин — это вахана и предводитель ритуальных священных танцев, посвященных Шиве, изображается как белый бык. Шива — Бог-защитник и разрушитель, он исконно синего цвета, но имеет такую ипостась как рудра — красный. И его вахана, ездовое животное — гаур, гигантский бык.

“Разумеется, во всех мифологиях бык — это предводитель, владыка, зооморфный классификатор династийного принципа. И, конечно же, великий помощник для всех богов, покровительствующих народам, которые занимаются земледелием. Для земледельцев бык основополагающе важен, — отмечает Алексей Туровский. — Например, в Египте был Хапи — великий Бог, великий Бык, зачатый лучом Луны. У реального быка, которого выбирали, чтобы он жил в храме, должно быть серповидное пятнышко на одном боку. Во всем остальном он должен быть черным, как плодородная почва — египетская почва, оплодотворенная нильским илом”.

Если раздастся странный пугающий звук — кто-то завел мотоцикл или самолет пролетел на большой скорости, то коровы будут долго беспокоиться, если нет быка, заявляет ученый. Может быть, даже часами.

“Для бычьих характерно крупное стадо, в котором несколько коров, молодые быки и обязательно главный бык, — говорит зоолог. — Например, у вас есть стадо молочных коров с телятами и разнотравное пастбище. Там есть более питательные травы и менее питательные. Как добиться того, чтобы молоко было самым качественным из всех возможных, чтобы телята росли лучше? Поставьте туда быка. Нет у вас целого быка, поставьте половинку — сделайте из листа железа профиль и поставьте повыше над стадом. Чтобы все коровы, где бы они ни находились, подняв глаза, могли его видеть”.

“Крупные быки — огромные животные. Среди этих бычьих есть животное гаур. Это громадный южно-азиатский лесной бык, который может весить полторы тонны. На голове у него настоящая корона из двух полумесяцев. Расцветка темно-коричневая, ноги светлые. И на темно-коричневой, почти черной морде — светло-серые глаза, совершенно истовые, — описывает Алексей Туровский. — В холке его высота может быть 2,20-2,40 метра или даже больше. Это самый крупный бык на свете, крупнее бизонов. И когда такой идет в лесу, то слоны обычно уступают ему дорогу, им не нужны неприятности”.

Едят бычьи, рассказывает ученый, 24 часа семь дней в неделю, если учитывать процесс переваривания у жвачных животных. Сначала ртом собирается трава, пережевывается и отправляется в первый отдел желудка, рубец. Оттуда еда попадает во второй отдел желудка, сетку. В сетке эта масса пищевого комка, которая пришла пропитанная желудочным соком, гомогенизируется. Там она превращается в пасту и отправляется обратно в рот. Это и есть “жвачка”. Ее животное пережевывает, пока эта “жвачка” очень медленно не становится текучей. Тогда открывается специальный желоб в пищеводе, по которому она сама стекает в книжку, а оттуда в четвертый и последний отдел желудка — сычуг, где сообщество уникальных бактерий и энзимы. И уже дальше переработанная пища поступает в кишечник.

“А бык есть — они поднимут глаза и увидят, что бык спокоен: “Спокойно, девочки, все в порядке, я бдителен, я на своем месте, при исполнении своих обязанностей”. И тогда наши коровки выбирают все самое лучшее, они не тратят время, чтобы озираться и беспокоиться, надо ли им уходить или защищаться. Поскольку бык своей позой внушает им спокойствие, они будут все свое внимание концентрировать на выборе самой лучшей травы”, — объясняет Алексей Туровский.

Что касается характера быка, то, по словам ученого, у всех животных, в том числе и у человека, темперамент — это врожденная особенность и определяется генетически.

“Бык должен быть готов к защите своей группы прежде всего от хищников. Например, у козьих самцы только двух видов из 23-х на голове носят настоящее боевое оружие — рога такого же строения, как рога коз и овец. У остальных самцов рога турнирные, атаковать ими хищников невозможно, — рассказывает Туровский. — У всех крупных, настоящих бычьих рога такие же, как у самок, то есть боевого типа. Это настоящее оружие. И, конечно, темперамент должен быть соответствующий. Никто из животных, в том числе и хищники, не хочет лишних неприятностей. И когда бык при виде хищника демонстрирует свою великую боеспособность, все опытные хищники подумают, а стоит ли на стадо, которое защищает этот господин, нападать”.

При этом, добавляет зоолог, быкам необходимо проводить турниры, ведь полового партнера в таком группе, как бычье стадо, выбирают самки. Быку важно произвести ослепительно великолепное впечатление и поддерживать его постоянно. Очень серьезные турниры, бои, которые ведут крупные быки, сопровождаются травматизмом. А запах пролитой крови оповещает всех хищников.

При этом есть миф, что быки реагируют на красное. На самом деле, развеивает этот миф Туровский, красное они не различают — они видят что-то, но слабо.