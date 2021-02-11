Счастливы ли вы в любви? Простой тест от таллиннского психолога

Как пройти тест?

Ниже перечислены пять признаков и их краткое описание. Прочитайте каждый из них, примеряя на себя и свои отношения. Попробуйте оценить, насколько это про вас. Если “нет” или “не совсем” — подумайте, какие три самых простых действия вы могли бы предпринять прямо сегодня (или на днях), чтобы улучшить свои взаимоотношения и свою жизнь.

5 базовых признаков, что вы благополучная пара:

(оцените себя по каждому пункту по шкале от 0 до 10, где 0 — “всё плохо, хуже некуда”, 10 — “всё максимально хорошо”)

1. Диалог

“Мы способны вести конструктивную беседу, мы не замалчиваем то, что нас беспокоит. Мы открыто обсуждаем свои потребности и желания, слушаем и слышим друг друга.”

2. Общие цели и планы

“Каждый из нас вправе иметь свои желания, но при этом мы также согласовали и успешно поддерживаем наш общий взгляд на будущее наших отношений.”

3. Досуг

“Мы не просто сидим рядом с друг другом, а умеем качественно проводить своё время вместе. Это нас сближает.”

4. Секс

“Мы свободно и открыто общаемся на тему нашей интимной близости. Мы понимаем, прислушиваемся и учитываем желания друг друга.”

5. Взаимопонимание и поддержка

“Мы всегда и во всём поддерживаем друг друга. Признаём как сильные, так и слабые стороны. Мы взаимная опора в трудную минуту. Вместе — мы лучше!”

Посмотрите, сколько баллов вы набрали по каждому пункту. Предложите вашему партнёру пройти этот тест и сравните результаты. С одной стороны это может стать весёлой игрой в День Святого Валентина, которая поможет вам стать ещё более крепкой парой. А с другой стороны, вы, может быть, увидите, над чем можно поработать, чтобы стать ещё счастливее.

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