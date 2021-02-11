Зима и витамин D: что делать, чтобы чувствовать себя хорошо в отсутствие солнца

В летнее время человек все равно не получает достаточное количество витамина D по нескольким причинам. Во-первых, практически все пользуются солнцезащитными кремами, которые не дают образовываться витамину D на коже. И, во-вторых, усвоение витамина D может нарушаться после простого приема душа с мыльными средствами. В-третьих, если человек находится постоянно в помещении офиса или дома, витамин никак не сможет образоваться на теле.

Но как показывают исследования, действительно, зимой люди чаще всего подвержены депрессивным состояниям: день короче, мало солнца, вечно плохое настроение, сильный холод, нет сил. Плюс к этому добавляется апатия, раздражительность, сонливость. Знакомо? Именно так проявляется дефицит витамина D.

Витамин D является скорее “прогормоном”, чем витамином. Он способен самостоятельно образовываться в нашем организме под воздействием солнечных лучей. Но если этого практически не происходит в летнее время, то зимой его дефицит становится еще больше. Главная функция витамина D в организме — поддерживать уровень кальция и фосфора. Они влияют на рост костей и их прочность. В организме человека витамин D выполняет очень важные функции, такие как обмен кальция и магния, восстановление структуры ДНК, поддержка иммунитета, повышение чувствительности клеток к инсулину, регуляция размножения и гибели клеток.

Витамин D — жирорастворимый, а это значит, что лучше всего он усваивается с приемом пищи в которой содержатся полезные жиры. Кроме того витамин D лучше всего пить вместе с витамином К2, это позволит ему еще лучше проникать в клетки нашего организма.

Кроме того в зимний период времени можно увеличить количество продуктов в рационе, которые содержат витамин D. К таким продуктам относятся:



Рыбий жир

Рыбий жир

Мясо сельди

Мясо сельди

Лосось

Лосось

Сардины

Сардины

Тунец

Тунец

Яичный желток

Яичный желток

Молочные продукты



Многочисленные исследования показывают, что у людей с более низким уровнем витамина D чаще наблюдаются следующие заболевания:

