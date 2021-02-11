55-летняя многодетная мама рассказала, как ей удается сохранять красоту(3)
55-летняя Джемма Борн (Gemma Bourne) рассказала, что ежедневно пьет два литра воды, чтобы не обезвоживать организм. Кроме того, многодетная мать тщательно ухаживает за кожей тела и регулярно пользуется питательной сывороткой для лица. Чтобы снять напряжение и расслабиться после тяжелого дня, она зажигает свечи и принимает ванну.
Еще одним секретом “вечной молодости” британка считает активный образ жизни. Она ежедневно занимается йогой, включая онлайн-тренировки на платформе Zoom. Помимо этого, три-четыре раза в неделю она играет в теннис.
По ее словам, многие женщины становятся невзрачными после 50 лет. “Так важно веселиться, и яркие краски [в одежде] могут поднять самоуверенность. Секрет в том, чтобы найти оттенок, который выигрышно подчеркнет внешность. У меня оливковый цвет кожи и темные волосы, так что мне подходят свежие оттенки, такие как лимонный или ярко-розовый”, — объяснила она.