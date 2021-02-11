55-летняя многодетная мама рассказала, как ей удается сохранять красоту

The idea of this is not to look younger, I’m actually very proud of my age. The point is to feel good, healthy and with enough energy to be able to keep active and have fun enjoying every moment of your precious life 😍

Let’s be age-proud!! 🤩💝 https://t.co/FazEWulqUp — Gemma Bourne (@BourneImage) February 8, 2021

55-летняя Джемма Борн (Gemma Bourne) рассказала, что ежедневно пьет два литра воды, чтобы не обезвоживать организм. Кроме того, многодетная мать тщательно ухаживает за кожей тела и регулярно пользуется питательной сывороткой для лица. Чтобы снять напряжение и расслабиться после тяжелого дня, она зажигает свечи и принимает ванну.

Еще одним секретом “вечной молодости” британка считает активный образ жизни. Она ежедневно занимается йогой, включая онлайн-тренировки на платформе Zoom. Помимо этого, три-четыре раза в неделю она играет в теннис.

По ее словам, многие женщины становятся невзрачными после 50 лет. “Так важно веселиться, и яркие краски [в одежде] могут поднять самоуверенность. Секрет в том, чтобы найти оттенок, который выигрышно подчеркнет внешность. У меня оливковый цвет кожи и темные волосы, так что мне подходят свежие оттенки, такие как лимонный или ярко-розовый”, — объяснила она.