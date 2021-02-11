Подростки в мире большого секса: что делать, если мой ребенок смотрит порно и отправляет “нюдсы”?(3)
Преподавательница сексуального образования для школьников и консультантка по вопросам отношений и согласия Шафия Залум написала для The New York Times инструкцию по тому, как родителям надо реагировать, если они обнаружили, что их ребенок смотрит порно. “Редкий подросток сейчас не видел откровенных сексуальных видео — у некоторых это происходит даже раньше, чем первый поцелуй”, — говорит она.
Портал для родителей CHIPS Journal публикует инструкцию с небольшими сокращениями.
Как начать разговор?
Прежде чем вы начнете разговор со своими детьми, подумайте о том, что вы хотите, чтобы они знали и думали о сексуальности и близости. Подумайте, о чем именно вы с ними говорите: о порнографии или о сексе.
Как говорит колумнист Николас Кристоф (автор разгромного расследования, которое показало, как много непроверенного контента с несовершеннолетними попадает на порносайт Pornhub): “Должна существовать возможность быть позитивными по отношению к сексу и негативными по отношению к “Порнхабу“”.
Что касается детей до десяти лет, то “если мы хотим, чтобы дети понимали, что между сексуальностью и близостью существует связь, мы должны говорить о том, как физическая и эмоциональная близость связаны друг с другом”, — говорит автор книги о том, как говорить с детьми о сексе, Дебора Роффман.
Она предлагает говорить с ребенком об “объятиях и удивительных ощущениях, которые они вызывают — чувства безопасности, любви и защищенности.
В контексте порнографии подобная близость приобретает совершенно противоположный смысл”. Также важно настроить функцию родительского контроля на всех устройствах, которые у вас есть, чтобы дети случайно не наткнулись на контент, не предназначенный для них.
Учащимся средней школы я обычно привожу конкретные метафоры, которые помогают доказать, что порнографию нельзя воспринимать как точное изображение секса или сексуальной близости. Я говорю ученикам: “Иногда люди смотрят порно, потому что хотят узнать что-то новое о сексе, но это то же самое, что и смотреть “Форсаж” для того, чтобы научиться водить”.
Затем мы смотрим трейлер “Форсажа” и обсуждаем: на кого произвело впечатление такое вождение? Какие были у него последствия? Почему на это интересно смотреть? Как это отличается от реальной жизни?
Эти разговоры помогают моим ученикам понять, что порнография создает очень драматизированный, иногда даже карикатурный образ секса, так же как и “Форсаж” создает нереалистичный образ вождения, а реальный жизненный опыт может выглядеть по-другому.
Попробуйте поговорить с подростком прямо и честно: без осуждения, обвинений и ультиматумов. Выберите время, когда вы будете наедине, но при этом в какой-то будничной ситуации — например, во время поездки на машине (так может быть проще, потому что вы будете смотреть на дорогу, а не друг на друга), во время прогулки или поздним вечером после семейного просмотра кино.
Этот разговор должен положить начало целой серии таких бесед, а не остаться разовой лекцией. Задавайте открытые вопросы, которые начинаются с “как” и “зачем”. Например: “Как ты думаешь, для чего подростки используют порнографию?”, или “Как, по твоему мнению, порнография влияет на реальные отношения?” Дайте им возможность стать экспертами в своем личном опыте и начать с того, как они смотрят на эту тему, и что думают о ней, вместо того, чтобы заставлять их рассказывать о том, какую порнографию они видели.
А если мой ребенок застесняется?
Скорее всего, ваш подросток будет не в восторге от разговора о порно — как и на любую другую тему, связанную с сексом. Тем не менее, эти темы все равно необходимо поднимать и проверять, что ваш ребенок получает всю необходимую информацию, даже если он не хочет ее слышать.
Если ребенок вам не отвечает, это еще не значит, что он вас не слушает. Например, вы можете сказать: “Я хотела поговорить с тобой о порнографии, но у меня не было такой возможности, так что сейчас я просто поделюсь с тобой информацией, которая кажется мне важной”.
Если столкнетесь с сопротивлением, вы можете продолжить такой фразой: “Я понимаю, что тебе сложно и неловко — мне тоже. Я также понимаю, что эта тема может быть неактуальной для тебя, но она распространена в нашей культуре, так что я хочу быть уверена, что у тебя есть вся важная информация о порнографии и здоровых отношениях”.
О чем конкретно нужно поговорить с ребенком?
В вашу беседу, даже если она будет односторонней, важно включить следующие сообщения:
Порнография — это чья-то чужая фантазия, которая не отражает сексуальные реалии и безопасные практики большинства людей.
Порноиндустрия — это индустрия развлечений, которая во многом ориентируется на то, что лучше продается и приносит больше прибыли.
Актеры часто намеренно изменяют свои тела, чтобы соответствовать определенному образу.
Актеров нанимают на выполнение определенной работы, так что то, что они делают, зависит от их контракта, а не от их согласия.
В порно нет ничего приватного и личного. Приватность — это важный компонент здоровых сексуальных отношений.
То, что ты видишь, не реалистично сразу по многим критериям. Например, десятиминутную сцену секса могут снимать несколько часов. Актеры часто используют специальные препараты, чтобы поддерживать возбуждение. Если сцена выходит не так, как хочется, они ее переснимают.
Что делать, если мой ребенок отправил кому-то обнаженное селфи?
Дети до 18 лет нередко просят, снимают, отправляют и получают “нюдсы”, но у этого могут быть вполне реальные последствия. Во многих странах отправка и хранение обнаженных фотографий (даже своих) может считаться распространением порнографии. Разберитесь в местных законах заранее, чтобы рассказать о них ребенку.
Если ребенок рассказал вам о том, что отправил кому-то свою откровенную фотографию, и она попала в сеть, постарайтесь удержать себя в руках и побороть стремление устраивать разборки, стыдить или обвинять его. Вы можете сказать: “Я рада, что ты обратился ко мне”.
Сфокусируйтесь на том человеке, который предал доверие вашего ребенка и запостил его личные фотографии.
Когда чьи-то откровенные фотографии попадают в сеть без согласия самого человека, он может чувствовать себя практически изнасилованным. Спросите ребенка, хочет ли он поделиться с вами подробностями. Задавайте открытые вопросы, чтобы выяснить, о чем он готов и не готов говорить. Предоставьте ему возможность самому принимать решения и определять дальнейший план действий, будь то психотерапевтическая или правовая помощь.
Чем я могу помочь?
Родители прививают своим детям определенные ценности на протяжении всей жизни. Говорите с детьми о том, как выглядит, звучит и ощущается взаимное уважение в контексте сексуальных отношений. Важно делать упор на то, что сексуальные отношения могут включать в себя как физическую, так и эмоциональную близость, а связь, как правило, включает в себя романтический интерес и сексуальное влечение.
Когда у детей нет другого источника, из которого они могут узнать, как должен выглядеть положительный сексуальный опыт, они обращаются к тому, что им показывают на экране. Обеспечьте своего ребенка подходящей по возрасту научной информацией о сексуальности, а также расскажите им, как они могут применять полученные знания.
Напоминайте им о том, что нет ничего плохого в том, чтобы исследовать свою сексуальность, но все исследования должны быть позитивными, интересными и привлекательными для всех участников. И самое важное — обратите внимание на то, что качество секса определяет не техника исполнения, а полученный опыт и ощущения.