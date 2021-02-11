Подростки в мире большого секса: что делать, если мой ребенок смотрит порно и отправляет “нюдсы”?

Учащимся средней школы я обычно привожу конкретные метафоры, которые помогают доказать, что порнографию нельзя воспринимать как точное изображение секса или сексуальной близости. Я говорю ученикам: “Иногда люди смотрят порно, потому что хотят узнать что-то новое о сексе, но это то же самое, что и смотреть “Форсаж” для того, чтобы научиться водить”.

В контексте порнографии подобная близость приобретает совершенно противоположный смысл”. Также важно настроить функцию родительского контроля на всех устройствах, которые у вас есть, чтобы дети случайно не наткнулись на контент, не предназначенный для них.

Она предлагает говорить с ребенком об “объятиях и удивительных ощущениях, которые они вызывают — чувства безопасности, любви и защищенности.

Что касается детей до десяти лет, то “если мы хотим, чтобы дети понимали, что между сексуальностью и близостью существует связь, мы должны говорить о том, как физическая и эмоциональная близость связаны друг с другом”, — говорит автор книги о том, как говорить с детьми о сексе, Дебора Роффман.

Как говорит колумнист Николас Кристоф (автор разгромного расследования, которое показало, как много непроверенного контента с несовершеннолетними попадает на порносайт Pornhub): “Должна существовать возможность быть позитивными по отношению к сексу и негативными по отношению к “Порнхабу“”.

Прежде чем вы начнете разговор со своими детьми, подумайте о том, что вы хотите, чтобы они знали и думали о сексуальности и близости. Подумайте, о чем именно вы с ними говорите: о порнографии или о сексе.

Преподавательница сексуального образования для школьников и консультантка по вопросам отношений и согласия Шафия Залум написала для The New York Times инструкцию по тому, как родителям надо реагировать, если они обнаружили, что их ребенок смотрит порно. “Редкий подросток сейчас не видел откровенных сексуальных видео — у некоторых это происходит даже раньше, чем первый поцелуй”, — говорит она.

Затем мы смотрим трейлер “Форсажа” и обсуждаем: на кого произвело впечатление такое вождение? Какие были у него последствия? Почему на это интересно смотреть? Как это отличается от реальной жизни?

Эти разговоры помогают моим ученикам понять, что порнография создает очень драматизированный, иногда даже карикатурный образ секса, так же как и “Форсаж” создает нереалистичный образ вождения, а реальный жизненный опыт может выглядеть по-другому.

Попробуйте поговорить с подростком прямо и честно: без осуждения, обвинений и ультиматумов. Выберите время, когда вы будете наедине, но при этом в какой-то будничной ситуации — например, во время поездки на машине (так может быть проще, потому что вы будете смотреть на дорогу, а не друг на друга), во время прогулки или поздним вечером после семейного просмотра кино.

Этот разговор должен положить начало целой серии таких бесед, а не остаться разовой лекцией. Задавайте открытые вопросы, которые начинаются с “как” и “зачем”. Например: “Как ты думаешь, для чего подростки используют порнографию?”, или “Как, по твоему мнению, порнография влияет на реальные отношения?” Дайте им возможность стать экспертами в своем личном опыте и начать с того, как они смотрят на эту тему, и что думают о ней, вместо того, чтобы заставлять их рассказывать о том, какую порнографию они видели.

А если мой ребенок застесняется?



Скорее всего, ваш подросток будет не в восторге от разговора о порно — как и на любую другую тему, связанную с сексом. Тем не менее, эти темы все равно необходимо поднимать и проверять, что ваш ребенок получает всю необходимую информацию, даже если он не хочет ее слышать.

Если ребенок вам не отвечает, это еще не значит, что он вас не слушает. Например, вы можете сказать: “Я хотела поговорить с тобой о порнографии, но у меня не было такой возможности, так что сейчас я просто поделюсь с тобой информацией, которая кажется мне важной”.