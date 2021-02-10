Словно в ресторане! Как устроить особенный ужин в День всех влюбленных, не выходя из дома?

По результатам опроса IKEA “Жизнь дома”*, 39% респондентов, отметили, что в период пандемии стали чаще готовить дома. Когда приготовление еды становится рутиной, ужин дома уже не звучит так романтично. Однако у дизайнера IKEA Элиисе Таммекиви есть идеи, как с помощью небольших деталей создать праздничное настроение.

Красивая подача блюд — полдела

При правильной подаче, даже, обычная еда может выглядеть празднично. “Подайте сыр с джемом на красивой деревянной дощечке. Украсьте стол льняными или хлопковыми салфетками. В кувшин с водой можно положить горсть ягод и листья мяты — вид будет более праздничный. Красивые солонка и перечницы тоже добавляют столу лоска”, — советует Таммекиви.

Праздник можно создать и из того, что есть дома. Столовые приборы можно завернуть в тканевую салфетку и украсить веточками или цветами, или прикрепить открытку с признанием в любви — это уже поможет убежать от рутины и создать праздничное настроение.

Для праздничного стола не нужна новая посуда. Достаточно просто творчески подойти к сочетанию посуды и скатерти: новыми акцентами могут быть бокалы или пара новых тарелок. “Для тех, кто любит минимализм и не хочет импровизировать с цветами, можно сочетать текстуры. Тарелки с более яркой текстурой в сочетании со стандартной домашней посудой. Подобные небольшие акценты помогут сэкономить деньги и в тоже время создать неповторимый образ на столе”, — предлагает специалист.

Таммекиви предлагает играть с разноцветной посудой для подачи блюд. Однако если вы выберете подавать еду в классической посуде, это всегда выигрышно. Белый фон выделяет содержимое на тарелке, более того классические белые тарелки легко сочетать с другими элементами. Для тех, кто готов на более яркие решения, стоит учесть несколько отличных сочетаний.

“Чёрные тарелки с зелёной или красной едой, например, песто или гаспачо, будет выглядеть ярко и красиво. Осьминоги, креветки и другие морепродукты отлично смотрятся на голубой тарелке”, — предлагает Таммекиви.