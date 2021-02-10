Словно в ресторане! Как устроить особенный ужин в День всех влюбленных, не выходя из дома?(1)
По результатам опроса IKEA “Жизнь дома”*, 39% респондентов, отметили, что в период пандемии стали чаще готовить дома. Когда приготовление еды становится рутиной, ужин дома уже не звучит так романтично. Однако у дизайнера IKEA Элиисе Таммекиви есть идеи, как с помощью небольших деталей создать праздничное настроение.
Красивая подача блюд — полдела
При правильной подаче, даже, обычная еда может выглядеть празднично. “Подайте сыр с джемом на красивой деревянной дощечке. Украсьте стол льняными или хлопковыми салфетками. В кувшин с водой можно положить горсть ягод и листья мяты — вид будет более праздничный. Красивые солонка и перечницы тоже добавляют столу лоска”, — советует Таммекиви.
Праздник можно создать и из того, что есть дома. Столовые приборы можно завернуть в тканевую салфетку и украсить веточками или цветами, или прикрепить открытку с признанием в любви — это уже поможет убежать от рутины и создать праздничное настроение.
Для праздничного стола не нужна новая посуда. Достаточно просто творчески подойти к сочетанию посуды и скатерти: новыми акцентами могут быть бокалы или пара новых тарелок. “Для тех, кто любит минимализм и не хочет импровизировать с цветами, можно сочетать текстуры. Тарелки с более яркой текстурой в сочетании со стандартной домашней посудой. Подобные небольшие акценты помогут сэкономить деньги и в тоже время создать неповторимый образ на столе”, — предлагает специалист.
Таммекиви предлагает играть с разноцветной посудой для подачи блюд. Однако если вы выберете подавать еду в классической посуде, это всегда выигрышно. Белый фон выделяет содержимое на тарелке, более того классические белые тарелки легко сочетать с другими элементами. Для тех, кто готов на более яркие решения, стоит учесть несколько отличных сочетаний.
“Чёрные тарелки с зелёной или красной едой, например, песто или гаспачо, будет выглядеть ярко и красиво. Осьминоги, креветки и другие морепродукты отлично смотрятся на голубой тарелке”, — предлагает Таммекиви.
Другой способ сделать стол более праздничным — обновить текстиль: “Текстиль может кардинально изменить общий образ. Например, при белой скатерти праздничное настроение появляется автоматически. Это классика на все времена. Однако в современном интерьере можно обойтись и вовсе без скатерти: дорожка или салфетка под тарелку всего за пару евро обновит образ вашего стола. Если у вас тарелки одного цвета, вы можете выбирать узорчатый фон”, — говорит дизайнер IKEA.
Искусство на тарелке: каждый может быть художником
Важно, чтобы блюдо выглядело аппетитно, ведь это не только усилит аппетит, но и создаст праздничную атмосферу. Вы наверняка заметили, что, ужиная в ресторане, где блюдо подано очень изысканно, вы пробуете его аккуратнее, наслаждаетесь и общее впечатление создаётся особенное. Каждый может создать искусство на тарелке — делится своими советами дизайнер IKEA.
“Рекомендуется расположить блюдо по середине тарелки, не переборщите с ингредиентами на одной тарелке — необходимо оставить края. Импровизируйте со слоями: еду можно класть слоями один на другой. Соус лучше подавать в отдельной ёмкости, чтобы не испортить общий образ блюда”, — говорит Таммекиви.
Дизайнер отмечает, что не стоит переусердствовать с симметрией на тарелке. Расположение еды — словно картина, где есть место импровизации — экспериментируйте с цветами, текстурами и не забудьте украсить ваше блюдо с помощью трав, ягод или семян.
Романтическая атмосфера
Для того, чтобы праздничный ужин запомнился надолго, стоит создать романтическую атмосферу, где освещение играет важную роль.
“В ресторане всегда царит приглушённый романтический свет. Забудьте об основном освещении в комнате и воспользуйтесь свечами разных цветов и размеров, LED свечами, гирляндами, настольными светильниками — всем что создаст атмосферу романтики и уюта. Вы можете осветить несколько уголков комнаты”, — предлагает Таммекиви. Дизайнер подчёркивает, что даже если свидание проходит дома, не стоит забывать о красивой и праздничной одежде, ведь повод прекрасный — день всех влюблённых.
*Опрос IKEA в рамках мирового исследования “Жизнь дома” направлен на изучение жизни людей дома и наиболее часто встречающихся проблем. Опрос “Жизнь дома” 2020, проходил в июле-августе 2020 года, и в нём приняли участие 1000 жителей Эстонии.