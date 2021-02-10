Маленький герой! Пятилетний Мартен из Курессааре спас свою маму

Мартин ходит в детский сад и больше всего любит играть. Но из-за болезни матери его жизнь никогда не была нормальной.

Чтобы справиться с эпилепсией, требуются усилия всей семьи. По словам бабушки Мартена Юлле, диагноз дочери держит в постоянной тревоге, словно непрерывно тикающая часовая бомба.

“Когда Мартен был еще совсем маленьким, они уже жили одни. Это очень сложно, я ужасно беспокоилась за них”, — вспоминает Юлле.

Ранней весной прошлого года Мартен и его мать были одни, когда у Герли снова случился приступ. Мальчик понял, что что-то не так, потому что мама не открывала глаза и не отвечала.

“Я чувствую, что у меня будет приступ, но что будет дальше, я не знаю”, — рассказывает Герли. В тот раз Мартен почувствовал, что маме нужна помощь. Он раньше никогда не звонил по маминому телефону, но в тот момент пятилетнему мальчику удалось справиться — так велико было его желание помочь маме.

“Я могу позвонить, потому что я уже большой”, — Мартен это знает.