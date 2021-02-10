Школьная медсестра из Эстонии: практически все необходимые для жизни витамины ребенок должен получать из еды

В контексте зимы и здоровья немало говорят и о витаминах. Их значение не переоценить — что подтверждает и школьная медсестра Реэт Эстер, по словам которой для детей, чей организм растет и развивается, витамины и минеральные вещества важны круглогодично. “Ключевым понятием тут является здоровое питание. Важно, чтобы ученик получал от еды не только энергию и калории”, — обращает внимание Реэт. “Витамины — это незаменимые питательные вещества, без которых организм просто не справится, так что богатое витаминами питание является основой крепкого здоровья”.

У каждого витамина есть своя точная задача в организме и их взаимодействие гораздо шире, чем просто укрепление организма от кашля и насморка. Витамины и минеральные вещества заботятся о пищеварении, о мозговой деятельности, укрепляют зубы и волосы, питают ногти и кожу. “Ни один продукт не содержит всех витаминов, поэтому важно употреблять по порядку все продукты из пяти основных групп”, — указывает школьная медсестра на известную пирамиду питания, с которой она знакомит и школьников. Именно благодаря ей хорошо видно, какая доля должны быть зерновых и картошки или животных жиров — таких как мясо, рыба и яйца. По мнению школьная медсестры, пирамида питания — это хороший и доступный ориентир, следуя которому организм получает в достаточном количестве витаминов и минеральных веществ.