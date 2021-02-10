Школьная медсестра из Эстонии: практически все необходимые для жизни витамины ребенок должен получать из еды(1)
Школьная медсестра Реэт Эстер опровергает распространенное понимание, что вирусы наиболее активны прежде всего весной и осенью, и преимущественно в сырую погоду, а настоящая зима препятствует распространению вирусов. “В действительности это не так. Острыми вирусными заболеваниями можно заболеть круглый год. У вирусов есть характерная сезонность. Частота заболеваний нарастает с приходом осени, пик выпадает на февраль и спад начинается с приходом тепла”, — говорит школьная медсестра. “Так что сопротивляемость организма заболеваниям в зимний период очень важна”.
“Для того, чтобы свою иммунную систему сохранить крепкой к зиме, необходим здоровый образ жизни”, — напоминает школьная медсестра Реэт Эстер самый эффективный рецепт, который может казаться простым и элементарным, но придерживаться его не всегда оказывается просто. “Физическая активность, достаточный сон и сбалансированное питание — это и есть три столпа, которые в любом возрасте поддерживают хорошее самочувствие учащегося, повышают способность к обучению и профилактику заболеваний”. Зимой стоит быть благодарными снегу — дети с удовольствием проводят время во дворе, что помогает развитию физической формы, дает энергию и улучшает настроение. “Пребывание на свежем воздухе в целом обеспечивает хороший аппетит и сон”, — напоминает школьная медсестра.
Незаменимые вещества
В контексте зимы и здоровья немало говорят и о витаминах. Их значение не переоценить — что подтверждает и школьная медсестра Реэт Эстер, по словам которой для детей, чей организм растет и развивается, витамины и минеральные вещества важны круглогодично. “Ключевым понятием тут является здоровое питание. Важно, чтобы ученик получал от еды не только энергию и калории”, — обращает внимание Реэт. “Витамины — это незаменимые питательные вещества, без которых организм просто не справится, так что богатое витаминами питание является основой крепкого здоровья”.
Говоря об иммунитете, нельзя обойти витамин С, но также для сопротивляемости заболеваниям организму нужны и витамины групп A, E, B, витамины D3, фолиевая кислота, а из минеральных веществ — железо, цинк, марганец, медь, йод и селен.
У каждого витамина есть своя точная задача в организме и их взаимодействие гораздо шире, чем просто укрепление организма от кашля и насморка. Витамины и минеральные вещества заботятся о пищеварении, о мозговой деятельности, укрепляют зубы и волосы, питают ногти и кожу. “Ни один продукт не содержит всех витаминов, поэтому важно употреблять по порядку все продукты из пяти основных групп”, — указывает школьная медсестра на известную пирамиду питания, с которой она знакомит и школьников. Именно благодаря ей хорошо видно, какая доля должны быть зерновых и картошки или животных жиров — таких как мясо, рыба и яйца. По мнению школьная медсестры, пирамида питания — это хороший и доступный ориентир, следуя которому организм получает в достаточном количестве витаминов и минеральных веществ.
И зимой можно питаться правильно
А в зимнее время, когда мало свежих фруктов и овощей, можно ли давать ребенку дополнительные витамины из упаковки? Школьная медсестра Реэт Эстер придерживается мнения, что пищевые добавки не должны входить в меню школьников — предпочтительнее получать все необходимые вещества из питания и тогда, когда не сезон свежих овощей-фруктов — в действительности в торговых сетях круглогодично доступны свежие фрукты и овощи, а также соленые, сушеные и замороженные плоды. Исключением является витамин D, которого мы не можем получить в достаточной мере из питания и нашего короткого лета. “Высокая потребность в витамине D возникает у школьников в период быстрого роста”, — говорит школьная медсестра. Задача этого витамина — заботиться о костях и зубах.
Нехватка витаминов и минералов может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому школьная медсестра подчеркивает еще раз: питание школьника должно быть разнообразным. “Недостаток витаминов может возникнуть из-за нестандартного питания, при различных диетах, при неправильных предпочтениях в еде, однообразном питании и при неправильной обработке продуктов”, — перечисляет она и добавляет, что у школьников должно быть три полноценных приема пищи и два перекуса в день.
“Несъеденный завтрак дома и оставленный без внимания школьный обед нельзя заменить полноценным ужином”, — напоминает школьная медсестра.