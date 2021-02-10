7 подростковых субкультур, о которых нужно знать родителям

Давным-давно вы легко могли определить, к какой субкультуре принадлежит ваш подросток. Что касается поколения моих родителей, если их подросток был панком, то его лучшие друзья тоже, скорее всего, были панками: они слушали ту же музыку, обменивались одеждой и одинаково смотрели на окружающий их мир. Теперь же жизнь молодых людей радикальным образом изменилась, и это стало еще заметнее с приходом пандемии. Нам пришлось попрощаться с очными занятиями в университетах, с путешествиями за границей и даже со встречами с друзьями по выходным. Мы больше не можем ходить на концерты, однако нам все равно необходимо найти наш собственный стиль.

“Как и в 1980-х годах, когда многие представители поколения X своим внешним видом отвергали культуру мейнстрима, которую в то время диктовали корпоративные яппи, сегодня тоже происходит похожая революция, — сказала Холли Френд, аналитик компании Future Laboratory. — Сегодня мейнстрим и субкультуры молодых людей находятся в едином пространстве — в интернете”. Будучи поколением, которое выросло на двух “Т” (TikTok и Tumblr), а не на самых горячих инди-группах, мы обращаемся к интернету в поисках одобрения и ориентиров: согласно недавно проведенному исследованию, в котором приняли участие подростки в возрасте от 13 до 22 лет из Соединенного Королевства и Америки, 56 процентов представителей поколения Z говорят, что они используют социальные сети для выражения своих творческих идей.

Подростковые субкультуры все еще окружают вас со всех сторон, и вам просто надо понять, как можно их различать. Мои близкие друзья — “светлые академики” и сверхмодные e-girl (“и-гёрл”), тогда как я больше склоняюсь к эстетике Y2K, хотя не так давно я немного экспериментировала со стилем VSCO girl (“виско-гёрл”). Не понимаете, о чем я говорю? Позвольте мне объяснить.

E-girl и e-boy