7 подростковых субкультур, о которых нужно знать родителям

“Темная академия” и “светлая академия”

Кумиры. Для “Темных академиков” это Гарри Поттер и Джо Марч (из романа “Маленькие женщины”). А для “светлых академиков” это герои фильма “Назови меня своим именем” (Call Me by Your Name) и тиктокер @romneyellen, у которого 110 тысяч подписчиков.