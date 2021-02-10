7 подростковых субкультур, о которых нужно знать родителям
Давным-давно вы легко могли определить, к какой субкультуре принадлежит ваш подросток. Что касается поколения моих родителей, если их подросток был панком, то его лучшие друзья тоже, скорее всего, были панками: они слушали ту же музыку, обменивались одеждой и одинаково смотрели на окружающий их мир. Теперь же жизнь молодых людей радикальным образом изменилась, и это стало еще заметнее с приходом пандемии. Нам пришлось попрощаться с очными занятиями в университетах, с путешествиями за границей и даже со встречами с друзьями по выходным. Мы больше не можем ходить на концерты, однако нам все равно необходимо найти наш собственный стиль.
“Как и в 1980-х годах, когда многие представители поколения X своим внешним видом отвергали культуру мейнстрима, которую в то время диктовали корпоративные яппи, сегодня тоже происходит похожая революция, — сказала Холли Френд, аналитик компании Future Laboratory. — Сегодня мейнстрим и субкультуры молодых людей находятся в едином пространстве — в интернете”. Будучи поколением, которое выросло на двух “Т” (TikTok и Tumblr), а не на самых горячих инди-группах, мы обращаемся к интернету в поисках одобрения и ориентиров: согласно недавно проведенному исследованию, в котором приняли участие подростки в возрасте от 13 до 22 лет из Соединенного Королевства и Америки, 56 процентов представителей поколения Z говорят, что они используют социальные сети для выражения своих творческих идей.
Подростковые субкультуры все еще окружают вас со всех сторон, и вам просто надо понять, как можно их различать. Мои близкие друзья — “светлые академики” и сверхмодные e-girl (“и-гёрл”), тогда как я больше склоняюсь к эстетике Y2K, хотя не так давно я немного экспериментировала со стилем VSCO girl (“виско-гёрл”). Не понимаете, о чем я говорю? Позвольте мне объяснить.
E-girl и e-boy
Кто они такие? Эстетика e-people (“и-пипл”), вероятно, приобрела наибольшую популярность в TikTok. Буква “е” в данном случае — это сокращение от слова “электронный”: эти ребята известны своей любовью к различным видеоиграм и аниме, а также тем, что они проводят огромное количество времени онлайн. Условно они находятся где-то между K-pop (“корейский поп”) и гранжем 1990-х годов.
Что они носят? Представители субкультуры e-people по всему миру носят худи, мешковатую одежду, топы с короткими рукавами поверх водолазок с длинными рукавами и цепочки на джинсах. Девушки часто собирают волосы в два хвостика, оставляя впереди две прядки, как правило покрашенные в яркий цвет. Они носят густой макияж, смело пользуясь подводкой для глаз, темной помадой и рисуя маленькие узоры (чаще всего сердечки) под глазами. Для юношей характерны удлиненные стрижки и немного облупившийся черный лак для ногтей. Эти юноши известны тем, что они склонны ломать гендерные стереотипы, и они часто становятся предметом обожания в интернете.
Кумиры. Для девушек это рэпер Doja Cat (@dojacat) и Харли Квинн из “Отряда самоубийц”. Для юношей это тиктокер Чейз Хадсон (Chase Hudson, @lilhuddy), у которого почти 30 миллионов подписчиков.
“Темная академия” и “светлая академия”
Кто они такие? Это подростки, которые трудятся ради того, чтобы у них были идеальные оценки и чтобы в процессе выглядеть хорошо. И “темные”, и “светлые академики” высоко ценят знания и стремление к самораскрытию. Эстетика “темной академии” вращается вокруг классической литературы и имеет легкий налет готической субкультуры, тогда как “светлая академия” считается ее эмоциональной противоположностью, черпая вдохновение в архитектуре Ренессанса и античном греческом искусстве.
Что они носят? Универсальными элементами стиля академии являются старомодные жилеты, ботинки Dr Martens и непрозрачные колготы. “Темные академики” часто носят черные топы с простыми украшениями, спортивные жакеты глубокого коричневого цвета, клетчатые юбки и строгие брюки, а “светлые академики” предпочитают уютные вязаные свитера кремового оттенка и спортивные жакеты светло-коричневых оттенков.
Кумиры. Для “Темных академиков” это Гарри Поттер и Джо Марч (из романа “Маленькие женщины”). А для “светлых академиков” это герои фильма “Назови меня своим именем” (Call Me by Your Name) и тиктокер @romneyellen, у которого 110 тысяч подписчиков.
Y2K
Кто они такие? Субкультура Y2K — это, по сути, отражение взгляда поколения Z на моду конца 1990-х и начала 2000-х годов. Такие молодые люди, как я, которые в детстве мечтали о солнечных очках с синими градиентными линзами и джинсах с контрастными строчками розового цвета, были попросту обречены возродить ту моду. Кроме того, любая девушка будет чувствовать себя неотразимой, ежедневно наряжаясь как Пэрис Хилтон.
Что они носят? Облегающие брюки с низкой посадкой, усыпанные стразами короткие топы Von Dutch, мини-юбки и сумки-багеты.
Кумиры: Белла Хадид (Bella Hadid), куклы Bratz, участницы группы Destiny’s Child.
VSCO
Кто они такие? Девушки VSCO (“виско-гёрл”) — это как правило любительницы животных, которых чрезвычайно сильно тревожат вопросы защиты окружающей среды и экологической устойчивости. Название этой субкультуры происходит от названия фотоприложения VSCO, которое ее представители используют для редактирования своих фото в Instagram.
Что они носят? Они часто носят ожерелья из морских ракушек — и резинки для волос в качестве браслетов. Таких девушек довольно много в Америке, где они повсюду носят с собой фляжки компании Hydro Flask — экологичные бутылки для воды из нержавеющей стали, украшенные разнообразными наклейками. Между тем британские девушки VSCO всегда носят с собой бутылки Chilly’s.
Кумиры. Принцесса Диана и ютуберы Эмма Чемберлен (Emma Chamberlain), у которой почти 10 миллионов подписчиков, и Сидни Серена (Sydney Serena), у которой 2,5 миллиона подписчиков.
Kidcore
Кто они такие? Отойдите в сторону, представители Сottagecore (субкультура, идеализирующая сельскую жизнь). Kidcore (“кидкор”) является полной противоположностью той уютной сельской эстетике, которая покорила интернет в 2020 году. Будучи самым смелым, самым ярким и самым вызывающим стилем, Kidcore вбирает в себя все яркие и перенасыщенные цвета. Вспомните детские книги, телешоу и мультфильмы 1990-х годов. У Kidcore также есть разновидности на тему фильмов ужасов и клоунов. Это один из самых творческих трендов, и мудборды представителей субкультуры Kidcore, делящихся своим собственным стилем, набрали более 205 миллионов просмотров в TikTok.
Что они носят? Множество ленточек, накладные ресницы и пастельные цвета. Представители Kidcore тоже могут быть совершенно бесполыми — многие из них черпают вдохновение в таких андрогинных персонажах, как Телепузики и Заботливые мишки. Макияж зачастую дополняют веснушки в форме звездочек и облачков, а также разноцветные брови.
Кумиры. Пеннивайз, персонажи мультсериала “Ох уж эти детки” и Джесс Джирилло (Jess Girillo, @froglady444), у которой более 90 тысяч подписчиков.
Источник: ИноСМИ