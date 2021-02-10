Как коронакризис повлиял на секс?

“Похожие выводы были сделаны и в международном исследовании Института сексологии при UKE. “Половина опрошенных не заметила изменений в сексуальной жизни с партнером. Из той половины, что заметила изменения, несколько больше опрошенных говорили о положительных изменениях”, — говорит руководительница исследования в Германии Йоханна Шредер. (…) Наряду с Германией в проведении исследования также принимали участие институты из Турции, Хорватии, Португалии, Швеции, Нидерландов, Франции и Чехии”.

“Во время пандемии у многих людей появляется время, чтобы подумать и задать себе вопрос о том, что они хотели бы сделать в своей жизни. Потом они, например, учат новый язык”, — говорит психотерапевт Крюгер. В результате они становятся более довольными собой. “Эта удовлетворенность — лучший фундамент для сексуальной жизни”, — говорит он и дает один важный совет: “Я всегда советую всем иметь дома хороший распорядок, рано вставать и одеваться прилично, так, чтобы можно было бы выйти из дома, — говорит эксперт. — Безделье снижает привлекательность и сексуальное желание”, — передает Die Welt.