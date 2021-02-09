События
09.02.2021, 08:59

Немного Италии в заснеженном Таллинне. Любителей изысканных вкусов приглашают на ужин с дегустацией вин Valpolicella

 
VIP-гость - певица из Италии
Photo by Maria Orlova from Pexels
Светская жизнь в Таллинне постепенно, хотя и с определенными ограничениями, оживает. Showcase PR Project приглашает таллиннцев на дегустацию вин Valpolicella с ужином из 3 курсов в итальянском стиле.

Красивое и звучное слово “Valpolicella” переводится как "долина множества винных погребов". Так этот район недалеко от Венеции называют уже несколько столетий. Здесь удивительно красивые пейзажи, мягкий средиземноморский климат, множество исторических и культурных памятников и очень самобытное вино.

Вина Valpolicella были любимы еще римскими императорами. Конечно, со временем и сорта винограда, и принципы виноделия изменились, но качество, мягкость, бархатистость и особый вкус местных вин по-прежнему пленят любителей и профессионалов. В чем же секрет? Во-первых, в автохтонных сортах винограда. Почти все вина в своей основе производятся из сильного насыщенного Corvina, сладкого Corvignione, сочного вишневого Rondinella, а для новых оттенков вкуса и аромата добавляют Oseleta, Croatina и другие местные сорта. А во-вторых, чтобы вино приобрело особый шарм, используется технология аппассименто — ягоды подвяливают на специальных стеллажах, чтобы они приобрели новую структуру и заиграли неожиданными оттенками.

Пожалуй, нет лучшего способа понять и прочувствовать все тонкости сочетания вина и разных блюд, чем ужин, совместно подготовленный отличным шеф-поваром и грамотным сомелье. Их слаженная работа позволит открыть новые нюансы вкуса и удивить яркими акцентами.

Готовы открыть для себя сокровища винных погребов Valpolicella? Тогда мы ждем вас на нашей яркой дегустации в субботний вечер 13 марта в iO Restoran & Lounge!

Блюда и вина, которые будут представлены на дегустации:

- Welcome drink / Prosecco Bottega DOC
- Vitello Tonnato / Valpolicella Classico, Allegrini, 2019
- Rib Eye Steak / Valpolicella Ripasso, Allegrini Corte Giara, 2017
- Chocolate Fondant / Recioto della Valpolicella, Villa Girardi, 2016

Музыкальное сопровождение вечера:
- живая музыка (рояль) / Italian music by Maestro Tommaso Primavera

VIP GUEST:
- известная итальянская певица Senhit (San Marino, Italy). В этот вечер в рамках мероприятия Gourmet Showcase Senhit презентует свой новый видеоклип на песню, которая будет представлена на конкурсе песни Eurovision 2021 от Сан-Марино.

Дата и время: 13 марта 2021 года (суббота), 17:00 — 21:00
Место: iO Restoran
Сомелье: Juri Brattšik
Шеф-повар: Zaven Ioannesyan

Важная информация:

- Все мероприятия GOURMET SHOWCASE предназначены для лиц старше 18 лет и имеют культурологический характер.
- На дегустации обсуждаются надписи и термины на этикетках дегустационных образцов, оцениваются вкусовые и ароматические особенности предложенных напитков, разбираются стили, специфика подачи и возможные гастрономические сочетания. К винам предлагаются: гастрономическое сопровождение — ужин из 3-ех курсов!
Стоимость билета 89€ (с включённым ужином из 3-ех курсов и винами к каждому блюду).
Количество мест ограничено!

ВНИМАНИЕ! Во время мероприятия ведется видео и фотосъемка!
Записаться на дегустационный ужин: showcaseprproject@gmail.com, +372 5129057; +372 5058143.

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