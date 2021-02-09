Немного Италии в заснеженном Таллинне. Любителей изысканных вкусов приглашают на ужин с дегустацией вин Valpolicella
Красивое и звучное слово “Valpolicella” переводится как "долина множества винных погребов". Так этот район недалеко от Венеции называют уже несколько столетий. Здесь удивительно красивые пейзажи, мягкий средиземноморский климат, множество исторических и культурных памятников и очень самобытное вино.
Вина Valpolicella были любимы еще римскими императорами. Конечно, со временем и сорта винограда, и принципы виноделия изменились, но качество, мягкость, бархатистость и особый вкус местных вин по-прежнему пленят любителей и профессионалов. В чем же секрет? Во-первых, в автохтонных сортах винограда. Почти все вина в своей основе производятся из сильного насыщенного Corvina, сладкого Corvignione, сочного вишневого Rondinella, а для новых оттенков вкуса и аромата добавляют Oseleta, Croatina и другие местные сорта. А во-вторых, чтобы вино приобрело особый шарм, используется технология аппассименто — ягоды подвяливают на специальных стеллажах, чтобы они приобрели новую структуру и заиграли неожиданными оттенками.
Пожалуй, нет лучшего способа понять и прочувствовать все тонкости сочетания вина и разных блюд, чем ужин, совместно подготовленный отличным шеф-поваром и грамотным сомелье. Их слаженная работа позволит открыть новые нюансы вкуса и удивить яркими акцентами.
Готовы открыть для себя сокровища винных погребов Valpolicella? Тогда мы ждем вас на нашей яркой дегустации в субботний вечер 13 марта в iO Restoran & Lounge!
Блюда и вина, которые будут представлены на дегустации:
- Welcome drink / Prosecco Bottega DOC
- Vitello Tonnato / Valpolicella Classico, Allegrini, 2019
- Rib Eye Steak / Valpolicella Ripasso, Allegrini Corte Giara, 2017
- Chocolate Fondant / Recioto della Valpolicella, Villa Girardi, 2016
Музыкальное сопровождение вечера:
- живая музыка (рояль) / Italian music by Maestro Tommaso Primavera
VIP GUEST:
- известная итальянская певица Senhit (San Marino, Italy). В этот вечер в рамках мероприятия Gourmet Showcase Senhit презентует свой новый видеоклип на песню, которая будет представлена на конкурсе песни Eurovision 2021 от Сан-Марино.
Дата и время: 13 марта 2021 года (суббота), 17:00 — 21:00
Место: iO Restoran
Сомелье: Juri Brattšik
Шеф-повар: Zaven Ioannesyan
Важная информация:
- Все мероприятия GOURMET SHOWCASE предназначены для лиц старше 18 лет и имеют культурологический характер.
- На дегустации обсуждаются надписи и термины на этикетках дегустационных образцов, оцениваются вкусовые и ароматические особенности предложенных напитков, разбираются стили, специфика подачи и возможные гастрономические сочетания. К винам предлагаются: гастрономическое сопровождение — ужин из 3-ех курсов!
Стоимость билета 89€ (с включённым ужином из 3-ех курсов и винами к каждому блюду).
Количество мест ограничено!
ВНИМАНИЕ! Во время мероприятия ведется видео и фотосъемка!
Записаться на дегустационный ужин: showcaseprproject@gmail.com, +372 5129057; +372 5058143.