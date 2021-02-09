Немного Италии в заснеженном Таллинне. Любителей изысканных вкусов приглашают на ужин с дегустацией вин Valpolicella

Красивое и звучное слово “Valpolicella” переводится как "долина множества винных погребов". Так этот район недалеко от Венеции называют уже несколько столетий. Здесь удивительно красивые пейзажи, мягкий средиземноморский климат, множество исторических и культурных памятников и очень самобытное вино .

Вина Valpolicella были любимы еще римскими императорами. Конечно, со временем и сорта винограда, и принципы виноделия изменились, но качество, мягкость, бархатистость и особый вкус местных вин по-прежнему пленят любителей и профессионалов. В чем же секрет? Во-первых, в автохтонных сортах винограда. Почти все вина в своей основе производятся из сильного насыщенного Corvina, сладкого Corvignione, сочного вишневого Rondinella, а для новых оттенков вкуса и аромата добавляют Oseleta, Croatina и другие местные сорта. А во-вторых, чтобы вино приобрело особый шарм, используется технология аппассименто — ягоды подвяливают на специальных стеллажах, чтобы они приобрели новую структуру и заиграли неожиданными оттенками.