Эстонский музыкант Микк Саар рассказал, почему так долго не делал предложение руки и сердца певице Тане Михайловой

“Да почему, Микк?! Я давно похоронила эту идею, — признается Таня в интервью Anne & Stiil. — Это нормально, ну не сделал предложение и не сделал, ничего не поделаешь. Я такая, “олдскульная” женщина, сама не стала бы настаивать на замужестве или окольными путями и намеками пытаться выяснить, куда ведут наши отношения…”

По мнению Микка, если женщина начинает спрашивать, куда ведут ваши отношения, то становится ясно, что больше они никуда не приведут. “В этот момент уже сложно и поздно что-то исправлять, лучше задуматься о своем следующем браке”, — считает Микк.

“Хорошо, что Таня не сделала решительный шаг за меня. <...> Я до сих пор не знаю, почему я сделал Тане предложение руки и сердца на крыше горхолла только на десятом году нашей совместной жизни. Но тогда это было правильное чувство”.