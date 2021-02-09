"Не срывайтесь на человека, если он предлагает вам купить шампунь". Парикмахеры рассказали, чем их раздражают клиенты

Так, один из стилистов рассказал, что некоторые посетители салонов лгут мастерам о том, были ли окрашены их волосы ранее. По его словам, правда выясняется во время вторичного нанесения краски. “Мы так или иначе все равно узнаем об этом. Ваша ложь только усложняет и добавляет стоимости последующей коррекции. Нам абсолютно все равно чем вы красили свои волосы, нам просто нужно знать это как данность, чтобы рассчитать стратегию дальнейшей работы с вашей прической”, — объяснил пользователь с никнеймом liketostilist.

Другой юзер попросил не грубить парикмахерам и быть вежливым, если стрижка не понравилась. По его словам, в случае претензий большинство мастеров просто захотят помочь и исправить ситуацию. Помимо этого, он порекомендовал не надевать толстовку или джемпер с высоким горлом, собираясь в салон красоты, так как эти вещи сильно мешают во время процедуры.