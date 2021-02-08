Как меняется с возрастом наш характер? Часто к лучшему, говорят ученые

По данным опросов нескольких последних недель, он отставал от соперника, демократа Уолтера Мондейла. Поговаривали, что в свои 73 года Рейган попросту слишком стар для занимаемого им поста.

На тот момент он являлся самым пожилым американским президентом в истории. Спустя 36 лет его рекорд побьет Дональд Трамп и сразу же вслед за ним Джозеф Байден. 14 июня прошлого года Трампу исполнилось 74, а Байден, только что ставший 46-м президентом США, отметил свой 78-й день рождения 20 ноября 2020 года.

“Ни малейшего сомнения”



Трюитт спросил Рейгана, нет ли у того сомнений в его способности действовать в условиях стресса? “Ни малейшего!“ — улыбнулся кандидат. “Прошу заметить, что я не затрагиваю тему возраста в ходе данной кампании и не эксплуатирую в политических целях молодость и неопытность моего оппонента”, — добавил он. Его ответ вызвал у аудитории смех и аплодисменты.

Рейган выиграл выборы со значительным перевесом.