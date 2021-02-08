Как избежать болей в спине, работая на удаленке: пять простых советов

Придерживаться распорядка дня, который поможет вам больше двигаться — непростая задача, поэтому эксперты советуют установить на вашем телефоне или компьютере напоминание о том, что пора сделать перерыв.

Движение помогает дыхательной деятельности, раскрывая грудную клетку и препятствуя атрофии мышц, улучшает кровообращение и смазывает синовиальные суставы, отвечающие за свободное движение, — например, плечей и бедер.

Если из-за коронавирусных ограничений спортом на улице можно заниматься только раз в день, Эшли Джеймс советует не упускать эту возможность и выходить на прогулку в любой удобный момент.

Когда мы двигаемся, для поддержки головы, шеи, спины и всего тела работают разные группы мышц, тем самым снижая нагрузку на другие мышцы.

Отвечайте на звонки или участвуйте в онлайн-встречах не сидя, а стоя, потянитесь или просто пройдитесь вверх и вниз по лестнице, даже когда в этом нет необходимости, рекомендует эксперт.

Возьмите себе за правило делать в течение дня множество “двигательных передышек”, советует Эшли Джеймс, по аналогии с перекусами между основными приемами пищи.

“Используйте любую возможность, чтобы подвигаться, — говорит специалист британского Общества физиотерапевтов (CSP) Эшли Джеймс. — Речь не идет о каком-то конкретном упражнении, ваш день должен быть просто наполнен движением”.

Почти все эксперты сходятся во мнении, что лучшее, что вы можете сделать для здоровья своей спины — это двигаться. Старайтесь не проводить в одном положении слишком много времени.

Врачи и физиотерапевты говорят, что людям с серьезными или постоянными болями в спине следует обратиться за профессиональной помощью. Но есть методы, благодаря которым мы можем помочь себе прямо сейчас, не прибегая к помощи врачей.

Другое исследование выявило: треть опрошенных респондентов, работающих на удаленке, страдает от болей в спине.

По данным одного из соцопросов , 81% опрошенных, работающих из дома, страдают от болей в спине, шее или плечевом поясе. При этом каждый второй участник опроса был более физически активным до локдауна.

Это хороший способ избежать длительного нахождения в одной и той же позе, говорит специалист по болям в шейном отделе Крис Ворфолд.

“Тяга к движению заложена в нас генетически. Каждые 20-30 минут нам хочется подвигаться: именно тогда нужно встать и встряхнуться”.

Если напоминание пришло, когда вы сидите — встаньте. Если вы уже стоите, потянитесь или пройдитесь вверх и вниз по лестнице.

“Самое главное — придумать распорядок дня, который вам подходит, — говорит врач Лин Антуан из Хартфордшира. — Нет никакого смысла создавать расписание, которого вы не можете придерживаться, и из-за этого чувствовать себя неудачником”.

Задайте себе вопрос — какой распорядок дня устроит именно вас, и следуйте ему.

Будьте внимательны и не навредите себе. Но до тех пор, пока вы выполняете упражнения, которые заставляют вас оторваться от стула, будь то растяжка, прогулка по дому или танцевальные упражнения “Зумба” в вашей гостиной, вам не о чем беспокоиться, подытоживает Антуан.

Позаботьтесь о рабочем месте



“Нет необходимости покупать кресло за тысячу фунтов, но и сидеть, скрючившись на диване, тоже не следует”, — говорит Крис Марти.

Вы должны серьезно задуматься над обустройством вашего рабочего места, но не забывайте, что мебельные компании заинтересованы в продаже дорогостоящего оборудования, так что старайтесь избегать ненужных затрат.

Иногда бывает достаточно взять подушку, чтобы приподняться на стуле или поддержать поясницу. Недорогое офисное кресло справится с этим. Крепление для ноутбука поднимет экран до уровня глаз, так что вам не придется все время наклонять голову и смотреть вниз, особенно во время длительных видеозвонков. Также пригодится дополнительная клавиатура.

Лин Антуан советует обратиться к своему работодателю: многие компании предоставляют своим сотрудникам оборудование, необходимое для работы из дома.

Если вы все-таки работаете, сидя на диване, убедитесь, что ваши ноги касаются пола, и подложите подушку для поддержки поясницы.