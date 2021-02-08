Известный эстонский дизайнер дарит сережки-бабочки за крышки от плавленого сыра

“Я думаю, что мы, женщины, ожидаем чрезмерно много внимания от окружающих людей — нас волнует, как мы выглядим и достаточно ли мы заслуживаем того, чтобы позволить себе что-то красивое”, — говорит дизайнер и напоминает всем женщинам, что нужно уметь делать себе подарки. — “Несколько лет назад я начала сама делать себе подарки; с большой любовью и уважением к той внутренней женщине, которая живет во мне. Когда женщина заботится о своей внутренней женщине и лелеет ее, это придает ей энергии, которая притягивает людей, и люди тоже начинают замечать эту женщину и хотят дарить ей внимание”, — убеждена Оясаар. Именно поэтому этой весной в сотрудничестве с Valio Viola из ее серег в виде бабочек родилась специальная коллекция, благодаря которой эстонский дизайн становится доступным каждой женщине.