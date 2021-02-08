Известный эстонский дизайнер дарит сережки-бабочки за крышки от плавленого сыра
Дизайнер украшений Мари Оясаар вместе со своим супругом — кругосветным путешественником и писателем Еспером Парве много лет вила гнездо как здесь, так и на другой стороне земного шара. Пара жила вместе на острове Бали, в центре Таллинна, в старом хуторском доме, в летнем домике на Хийумаа и в караване. “Я тот еще искатель приключений, и различные места назначения меня очень вдохновляют — в творчестве словно открываются новые двери, через которые поступает волна идей. Поскольку в этом году отправиться в путешествие не удалось, мы с семьей решили пожить несколько месяцев на Хийумаа. Это было во многих смыслах очень особенное время, когда я заново влюбилась в эстонскую природу, в наши собственные леса и море”, — делится она.
Вдохновение, подаренное Мари природой, проявляется и в ее творчестве: самым свежим дополнением линейки украшений KUMA Design стали необычные двусторонние серьги в виде бабочек Butterfly Effect.
“Мне всегда нравится, когда что-то можно рассматривать или использовать по-разному: это маленькое напоминание о том, что мир — это нечто гораздо большее, чем кажется с первого взгляда!” — рассказывает автор о своем творчестве. Хотя официально она говорит, что есть два варианта ношения серег в виде бабочек, в действительности их еще больше: “Можно носить в ушах одноцветных бабочек либо выбрать необычный вариант — носить в одном ухе украшение одного цвета, а в другом ухе — другого цвета. А если сегодня вам захочется быть скромными, то вообще снимите бабочек и наденьте просто серебряные серьги в виде точечек. Осмеливайтесь быть самими собой и поступать по-своему!” — напоминает Оясаар, как важно уважать свое внутреннее Я.
“Я думаю, что мы, женщины, ожидаем чрезмерно много внимания от окружающих людей — нас волнует, как мы выглядим и достаточно ли мы заслуживаем того, чтобы позволить себе что-то красивое”, — говорит дизайнер и напоминает всем женщинам, что нужно уметь делать себе подарки. — “Несколько лет назад я начала сама делать себе подарки; с большой любовью и уважением к той внутренней женщине, которая живет во мне. Когда женщина заботится о своей внутренней женщине и лелеет ее, это придает ей энергии, которая притягивает людей, и люди тоже начинают замечать эту женщину и хотят дарить ей внимание”, — убеждена Оясаар. Именно поэтому этой весной в сотрудничестве с Valio Viola из ее серег в виде бабочек родилась специальная коллекция, благодаря которой эстонский дизайн становится доступным каждой женщине.
Директор по маркетингу и разработке и совершенствованию продукции Valio Неле Йыэмаа поясняет, что смелость ломать традиции всегда была частью истории успеха Viola. “Когда продукция Valio Viola впервые оказалась на прилавках магазинов, мы разыгрывали коллекцию красных платьев, источником вдохновения для создания которой послужила именно эта продукция и которая была подготовлена дизайнерами дома моды Iris Janvier. Мы продолжаем следовать тем же путем и напоминаем всем женщинам, что иногда стоит откладывать повседневные дела и позволять себе что-нибудь красивое”, — поясняет она.
Специальная коллекция, родившаяся благодаря симбиозу многочисленных путешествий Мари Оясаар и одного из любимых плавленых сыров жителей Эстонии, представлена в трех разных оттенках: на выбор имеются красные, синие и розовые бабочки, которые можно носить в соответствии с настроением. Серьги изготовлены вручную; при изготовлении использованы окрашенное дерево и задние детали из серебра 925-й пробы. Элегантная пара серег упакована в красивую классическую подарочную коробочку, которую можно сразу дарить. Также подарочную коробочку можно использовать для хранения аксессуара или в качестве гнездышка для бабочек.
Для того чтобы получить дизайнерские серьги, нужно собрать 10 крышек от коробок с маркировкой кампании. Собранные крышки можно бесплатно отправить Valio через посылочный автомат Omniva. Также их можно обменять на дизайнерское украшение в главном офисе Valio в Таллинне, на сыроваренном заводе Valio в Выру или на заводе Laeva Valio в Тартумаа. Кампания будет длиться с 1 февраля по 30 апреля.