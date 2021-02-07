Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года

Овен. Овнам на этой неделе нужно говорить себе почаще что-нибудь хорошее и мотивирующее, а также поменьше сомневаться в себе. Сейчас такое время, когда даже небольшая капля сомнений может стать причиной череды проигрышей, проблем и неурядиц. Это очень опасное время для бездействия. Успех может просто исчезнуть. В любовной сфере Овнам также стоит проявлять чуть больше активности. Возможно, пришло время сделать какой-то подарок близким. Одиноким Овнам нужно больше знакомиться.

Телец. Тельцам нужно научиться управлять эмоциями. В противном случае будет много ссор и конфликтов, которые не просто выбьют их из колеи, а наполнят их жизнь хаосом и проблемами. Ключ к успеху на этой неделе — в поиске компромиссов. Тельцам стоит поберечь свои нервы. Сейчас подходящее время для поездок, смены обстановки, перестановки мебели и дорогостоящих покупок. Шопинг будет полезен только в том случае, если он вынужден и запланирован. Если захочется просто побаловать себя чем-то, лучше этого не делать.

Близнецы. У Близнецов самой важной на этой неделе станет сфера финансов. В ней наступит некоторое затишье, которым можно воспользоваться в своих целях. Людям этого Знака стоит следовать правилам успеха, которые проверены временем. Настало время реализации своих целей и мечтаний. В любовной сфере Близнецы тоже получат мощный позитивный заряд энергии от звезд и планет. Это будет время, когда можно угнаться за двумя зайцами и усидеть на двух стульях. Самое главное — заменить чрезмерную активность на своевременный отдых, чтобы не перегорать.

Рак. У Раков начинается очень благоприятный период для самоанализа и духовных практик. Это значит, что можно будет обрести внутреннюю гармонию и спокойствие, найти ответы на волнующие жизненные вопросы. В ближайшую неделю этих людей может ожидать успех в большинстве дел, которые им предстоит решать. Сейчас нельзя упускать никаких деталей. Важна каждая мелочь. Многих Раков ждут приятные внеплановые изменения в любви.