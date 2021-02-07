Как понять, что отношения разваливаются? 16 сигналов того, что вам нужна помощь

Как правило, все заканчивается болезненным и некрасивым расставанием. В таких случаях, мы пытаемся помочь таким людям завести друзей, присоединиться к какому-то сообществу, найти работу, устроиться волонтером — сделать что-то, что поможет им повысить самооценку и реализоваться за пределами отношений"‎.

"Когда один человек полностью зависит от другого, особенно в довольно молодом возрасте — зависит и финансово, и эмоционально. Как правило, это молодые девушки (хотя иногда бывают и молодые парни), которые не работают, у них нет детей, они целыми днями сидят дома, у них нет друзей или увлечений кроме того, чтобы проводить время со своим партнером. Это очень нездорово, и это огромный “красный флаг‎”.

Комментаторы не разочаровали, так что держите чек-лист, состоящий из “тревожных звоночков‎” для тех, кто состоит в отношениях — если вы заметили у себя что-то подобное, возможно, пришло время что-то поменять, переосмыслить или обратиться к специалисту.

В начале января на Реддите появился любопытный тред , который собрал более семи тысяч (!) комментариев. Автор треда, пользователь с ником Gnerdy, спросил психотерапевтов, работающих с парами, рассказать об известных им сигналах, которые указывают на то, что в отношениях что-то идет очень сильно не так (или вот-вот пойдет).

"Когда я вижу пары, в которых один или оба партнера пытаются изменить друг в друге что-то фундаментально значимое. В этих случаях мы разбираемся, откуда взялась потребность в перемене, и тот человек, которого хотят поменять, оценивает, насколько для него это значимо. Мы работаем над принятием и толерантностью к другим людям".

Или “Я предал твое доверие и употреблял наркотики, так что теперь ты можешь один раз пойти и сделать все, что хочешь‎”. Это разрушает доверие и приводит к тому, что обиды только накапливаются‎".

"Пары, которые договорились о принципе “ты мне — я тебе‎”. Например: “Я изменила тебе, так что ты можешь провести одну ночь с кем захочешь‎”.

"Чрезмерный контроль. Я часто встречаю людей, которые просят своего партнера отправить фотографию, на которой он показывает определенное количество пальцев, чтобы доказать, что эта фотография сделана в реальном времени. Это абьюз"‎.

"Когда один человек говорит, что ему нужна моя помощь, чтобы разобраться, хотят ли они сохранять отношения, а другой говорит, что ему нужна помощь, чтобы помочь им сохранить отношения"‎.

"Один из самых значимых “красных флагов‎”, который я замечаю, работая с молодой парой — это то, что они совсем не помнят ничего хорошего. Часть семейной терапии в том, чтобы напомнить партнерам о том, что им нравится друг в друге, что изначально привлекло их друг в друге, и что хорошего есть между ними.

"Люди, которые приходят на терапию, предполагая, что они должны убедить терапевта в том, что они правы, а их партнер — нет. Это выглядит так, как будто они жалуются на своего партнера начальнику, чтобы тот разобрался в их проблемах‎№.

Дети умнее, чем нам кажется, и если мама и папа не любят друг друга, они это чувствуют. Если вам правда так важно будущее ваших детей, то либо почините свои отношения, либо разорвите их‎".

“Мы сохраняем отношения ради детей‎” — это приводит к нездоровым установкам, из-за которых пара воспринимает своих детей как обузу и верит в то, что если они сохранят свои нездоровые отношения, у детей каким-то образом все будет хорошо.

Например, придерживайтесь своей рутины. Если вы ложитесь спать в 9 вечера и просыпаетесь на работу в 5 утра, продолжайте это делать. Достойный человек будет это уважать. В том случае, если человек будет пытаться проломить эти границы, значит, дела идут не очень хорошо.

Границы не должны быть постоянными, они могут меняться, но иногда они могут меняться потому, что вы заслужили доступ к ним или наоборот потеряли его.

"Нарушение границ. Немного проверять границы — нормально, но повторяющееся нарушение границ — это большой “красный флаг‎”. Ребята, понимание своих границ, умение их устанавливать и отстаивать очень важны для вашего личного благосостояния. А еще научитесь уважать границы других людей.

Когда люди приходят, и они уже так давно несчастливы в отношениях, что не могут вспомнить, каково это — быть влюбленными друг в друга, то их отношения уже, в принципе, безнадежны. Для того, чтобы терапия была эффективной, не обязательно быть счастливым, но если вы не можете даже вспомнить ничего хорошего, то хорошее, скорее всего, закончилось"‎.

Это может выглядеть так: “Эй, не ложись спать, поговори со мной, мне одиноко‎” или “Так романтично — проговорить всю ночь напролет‎”. Если вам не 15 лет, то это не очень-то и романтично. Из-за этого вы только сильнее устаете и вам становится сложнее критически смотреть на ваши отношения. Если ваш партнер подкалывает вас и смеется над вашей рутиной, то, скорее всего, ваши ценности сильно различаются. Это не о том, кто прав, а кто неправ — у вас просто разные взгляды".

jbuam

Крики

"Я просто скажу, что если вы обнаружили, что орете: “Да я блин не кричу на тебя!‎”, то, возможно, у вас проблема с коммуникацией‎".

bda-goat

Полная независимость

"Активная независимость друг от друга — это для меня основной признак того, что брак пошел под откос. Как только я вижу, что партнеры делают все раздельно, например, берут кредит на машину или планируют поездки, даже не посоветовавшись друг с другом, я понимаю, что эта пара уже обречена"‎.

Mattrockj

Постоянные конфликты