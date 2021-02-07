Секс и отношения
07.02.2021, 10:51

Как понять, что отношения разваливаются? 16 сигналов того, что вам нужна помощь

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Photo by Vera Arsic from Pexels
Далеко не всем парам суждено жить “долго и счастливо‎”, и расставание или развод — это всего лишь вопрос времени. Иногда скорый разрыв отношений бывает заметен даже другим людям — и речь сейчас пойдет не о бабушках у подъезда, а о профессиональных семейных психотерапевтах.

В начале января на Реддите появился любопытный тред, который собрал более семи тысяч (!) комментариев. Автор треда, пользователь с ником Gnerdy, спросил психотерапевтов, работающих с парами, рассказать об известных им сигналах, которые указывают на то, что в отношениях что-то идет очень сильно не так (или вот-вот пойдет).

Комментаторы не разочаровали, так что держите чек-лист, состоящий из “тревожных звоночков‎” для тех, кто состоит в отношениях — если вы заметили у себя что-то подобное, возможно, пришло время что-то поменять, переосмыслить или обратиться к специалисту.

Болезненная зависимость

"Когда один человек полностью зависит от другого, особенно в довольно молодом возрасте — зависит и финансово, и эмоционально. Как правило, это молодые девушки (хотя иногда бывают и молодые парни), которые не работают, у них нет детей, они целыми днями сидят дома, у них нет друзей или увлечений кроме того, чтобы проводить время со своим партнером. Это очень нездорово, и это огромный “красный флаг‎”.

Как правило, все заканчивается болезненным и некрасивым расставанием. В таких случаях, мы пытаемся помочь таким людям завести друзей, присоединиться к какому-то сообществу, найти работу, устроиться волонтером — сделать что-то, что поможет им повысить самооценку и реализоваться за пределами отношений"‎.

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Неопределенность с одной стороны

"Когда один человек говорит, что ему нужна моя помощь, чтобы разобраться, хотят ли они сохранять отношения, а другой говорит, что ему нужна помощь, чтобы помочь им сохранить отношения"‎.

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Удущающий контроль

"Чрезмерный контроль. Я часто встречаю людей, которые просят своего партнера отправить фотографию, на которой он показывает определенное количество пальцев, чтобы доказать, что эта фотография сделана в реальном времени. Это абьюз"‎.

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Ведение счета

"Пары, которые договорились о принципе “ты мне — я тебе‎”. Например: “Я изменила тебе, так что ты можешь провести одну ночь с кем захочешь‎”.

Или “Я предал твое доверие и употреблял наркотики, так что теперь ты можешь один раз пойти и сделать все, что хочешь‎”. Это разрушает доверие и приводит к тому, что обиды только накапливаются‎".

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Попытки изменить партнера

"Когда я вижу пары, в которых один или оба партнера пытаются изменить друг в друге что-то фундаментально значимое. В этих случаях мы разбираемся, откуда взялась потребность в перемене, и тот человек, которого хотят поменять, оценивает, насколько для него это значимо. Мы работаем над принятием и толерантностью к другим людям".

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Жертвы во имя детей

“Мы сохраняем отношения ради детей‎” — это приводит к нездоровым установкам, из-за которых пара воспринимает своих детей как обузу и верит в то, что если они сохранят свои нездоровые отношения, у детей каким-то образом все будет хорошо.

Дети умнее, чем нам кажется, и если мама и папа не любят друг друга, они это чувствуют. Если вам правда так важно будущее ваших детей, то либо почините свои отношения, либо разорвите их‎".

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Поиск сообщника

"Люди, которые приходят на терапию, предполагая, что они должны убедить терапевта в том, что они правы, а их партнер — нет. Это выглядит так, как будто они жалуются на своего партнера начальнику, чтобы тот разобрался в их проблемах‎№.

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Ничего хорошего

"Один из самых значимых “красных флагов‎”, который я замечаю, работая с молодой парой — это то, что они совсем не помнят ничего хорошего. Часть семейной терапии в том, чтобы напомнить партнерам о том, что им нравится друг в друге, что изначально привлекло их друг в друге, и что хорошего есть между ними.

Когда люди приходят, и они уже так давно несчастливы в отношениях, что не могут вспомнить, каково это — быть влюбленными друг в друга, то их отношения уже, в принципе, безнадежны. Для того, чтобы терапия была эффективной, не обязательно быть счастливым, но если вы не можете даже вспомнить ничего хорошего, то хорошее, скорее всего, закончилось"‎.

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Неуважение к границам

"Нарушение границ. Немного проверять границы — нормально, но повторяющееся нарушение границ — это большой “красный флаг‎”. Ребята, понимание своих границ, умение их устанавливать и отстаивать очень важны для вашего личного благосостояния. А еще научитесь уважать границы других людей.

Границы не должны быть постоянными, они могут меняться, но иногда они могут меняться потому, что вы заслужили доступ к ним или наоборот потеряли его.

Например, придерживайтесь своей рутины. Если вы ложитесь спать в 9 вечера и просыпаетесь на работу в 5 утра, продолжайте это делать. Достойный человек будет это уважать. В том случае, если человек будет пытаться проломить эти границы, значит, дела идут не очень хорошо.

Это может выглядеть так: “Эй, не ложись спать, поговори со мной, мне одиноко‎” или “Так романтично — проговорить всю ночь напролет‎”. Если вам не 15 лет, то это не очень-то и романтично. Из-за этого вы только сильнее устаете и вам становится сложнее критически смотреть на ваши отношения. Если ваш партнер подкалывает вас и смеется над вашей рутиной, то, скорее всего, ваши ценности сильно различаются. Это не о том, кто прав, а кто неправ — у вас просто разные взгляды".

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Крики

"Я просто скажу, что если вы обнаружили, что орете: “Да я блин не кричу на тебя!‎”, то, возможно, у вас проблема с коммуникацией‎".

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Полная независимость

"Активная независимость друг от друга — это для меня основной признак того, что брак пошел под откос. Как только я вижу, что партнеры делают все раздельно, например, берут кредит на машину или планируют поездки, даже не посоветовавшись друг с другом, я понимаю, что эта пара уже обречена"‎.

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Постоянные конфликты

"Очень конфликтные отношения. Если частые и сильные конфликты начались несколько месяцев (или меньше) спустя после начала отношений, и продолжаются, парная терапия будет настоящим балаганом и не сработает. Неважно, продолжается ли конфликт все время или иногда прерывается. Это не только мое мнение, есть исследования, которые это подтверждают".

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Превращение мухи в слона

"Постоянная, бессмысленная эскалация конфликтов. Когда “Я не думаю, что нам стоит покупать эту дорогую вещь‎”, превращается в “Ты меня не любишь!‎” — это большая проблема".‎

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Не только любовь

"По моему опыту, прочные и здоровые отношения строятся на двух очень важных качествах: доверие и уважение. Любовь не входит в этот список, потому что любовь не определяет прочные и здоровые отношения. Между любящими людьми вполне могут быть дисфункциональные отношения. И любовь к кому-то — это не единственная причина сохранять отношения.

Многие из клиентов, с которыми я работал, находились в очень дисфункциональных отношениях, которые они сохраняли исключительно из-за любви, но продолжали страдать, потому что им не хватало доверия и уважения. Без этих качеств большинство отношений обречены на страдания или провал".

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Помощь зала

"Слишком включенные родители с обеих сторон. Когда человек ближе к своим родителям, чем к партнеру, и звонит им по громкой связи во время конфликтов, или когда он плохо отзывается о своем партнере в присутствии своих родителей, я обычно вижу, как такие пары годами живут в несчастливом браке. Это печально"‎.

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Обесценивание

"Обесценивание. Оно может принимать различные формы: от газлайтинга до прямого отрицания чужого мнения. Большую часть времени одна или обе стороны пытаются просто быть услышанными на эмоциональном уровне по какому-то вопросу или теме, но другая сторона воспринимает это как личную атаку своих идеалов.

Мы все знаем или слышали о людях, которые не соглашаются со всем, что говорят другие, просто потому, что они это говорят. Вот о таком обесценивании я говорю. Атакуйте проблему, а не друг друга. Люди редко занимают одну и ту же позицию в конфликте, но обычно (в здоровых отношениях) у них очень схожие ценности"‎.

Shozo_Nishi

Источник: портал для родителей CHIPS Journal

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