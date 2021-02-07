Что подарить любимой на 8 марта? 8 подсказок для мужчин от "Миссис Европы" из Эстонии

Идеи подарков женщинам на 8 марта от Миллы Карпиковой:

1. Красивое платье или наряд



Главный подарок в условиях пандемии, по мнению Миллы, — само ощущение праздника. “Женщины и так много времени проводят в рутине, а учитывая, что в пандемию многие развлечения ограничены, особо выходить и наряжаться некуда. И нам этого всегда так не хватает! Так хочется выглядеть красиво, сделать красивый макияж, прическу, и надеть красивое платье!“ — говорит “Миссис Европа” и организатор бессчетного количества мероприятий, которая определенно знает толк в том, что нравится женщинам. Поэтому самое важное предложение мужчинам — подарите любимой красивое платье и пригласите ее куда-то в нем выйти, например, в ресторан или в гости к друзьям. Как подарить? Это может быть сертификат или просто привезите свою любимую в магазин, где она сможет примерить и купить то, что она захочет.

Выбор Миллы Карпиковой: платье от эстонского бренда Diana Arno. “Люблю эту одежду за то, что она делает тебя леди. А еще классические фасоны и качественные ткани, которые даже спустя годы выглядят великолепно“

2. Украшение

Украшения, как известно, не только лучшие друзья девушек, но и — при определенной стоимости — выгодная инвестиция. Золото, серебро, бриллианты… В эстонских магазинах огромный выбор украшений в самых разных стилях и на самый разный бюджет, а фантазия эстонских дизайнеров украшений просто потрясает. Каким бы характером ни обладала ваша избранница, красивое и выбранное с любовью украшение не оставит ее равнодушной. А к Дню святого Валентина можно подобрать соответствующую символику или выбрать кольцо, если вы собираетесь в этот день произнести самые важные слова.

Выбор Миллы Карпиковой: комплект украшений от Goldsmith Store. “Кроме того, что владелица этой сети — эксперт по бриллиантам и украшениям, в этих магазинах можно обменять старые украшения на новые, что сейчас весьма актуально и в плане экономии, и в плане экологичного подхода к жизни”.

3. Косметика