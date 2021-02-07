Что подарить любимой на 14 февраля или 8 марта? 8 подсказок для мужчин от "Миссис Европы" из Эстонии(3)
Идеи подарков женщинам на 14 февраля и 8 марта от Миллы Карпиковой:
1. Красивое платье или наряд
Главный подарок в условиях пандемии, по мнению Миллы, — само ощущение праздника. “Женщины и так много времени проводят в рутине, а учитывая, что в пандемию многие развлечения ограничены, особо выходить и наряжаться некуда. И нам этого всегда так не хватает! Так хочется выглядеть красиво, сделать красивый макияж, прическу, и надеть красивое платье!“ — говорит “Миссис Европа” и организатор бессчетного количества мероприятий, которая определенно знает толк в том, что нравится женщинам. Поэтому самое важное предложение мужчинам — подарите любимой красивое платье и пригласите ее куда-то в нем выйти, например, в ресторан или в гости к друзьям. Как подарить? Это может быть сертификат или просто привезите свою любимую в магазин, где она сможет примерить и купить то, что она захочет.
Выбор Миллы Карпиковой: платье от эстонского бренда Diana Arno. “Люблю эту одежду за то, что она делает тебя леди. А еще классические фасоны и качественные ткани, которые даже спустя годы выглядят великолепно“
2. Украшение
Украшения, как известно, не только лучшие друзья девушек, но и — при определенной стоимости — выгодная инвестиция. Золото, серебро, бриллианты… В эстонских магазинах огромный выбор украшений в самых разных стилях и на самый разный бюджет, а фантазия эстонских дизайнеров украшений просто потрясает. Каким бы характером ни обладала ваша избранница, красивое и выбранное с любовью украшение не оставит ее равнодушной. А к Дню святого Валентина можно подобрать соответствующую символику или выбрать кольцо, если вы собираетесь в этот день произнести самые важные слова.
Выбор Миллы Карпиковой: комплект украшений от Goldsmith Store. “Кроме того, что владелица этой сети — эксперт по бриллиантам и украшениям, в этих магазинах можно обменять старые украшения на новые, что сейчас весьма актуально и в плане экономии, и в плане экологичного подхода к жизни”.
3. Косметика
Уверена, что сейчас полетят помидоры — так как мужчине вмешиваться в женский уход за собой, что слону побывать в посудной лавке. Но! Не в том случае, если вы дарите ей возможность мягко и деликатно познакомиться с новым брендом. В этом случае хорошей возможностью станет так называемый Startup Kit — стартовый набор, по которому можно составить свое впечатление о марке. Также обращайте внимание на имидж бренда и состав средств, которые он предлагает — ищите самый натуральный.
Выбор Миллы Карпиковой: “Bellapierre Startup Kit — комплект из семи самых необходимых продуктов для безупречного макияжа на каждый день: 100% минеральные пудры, румяна, бронзатор и гипоаллергенные кисточки с мягким ворсом. Сама пользуюсь уже три года этим брендом, а я очень внимательно отношусь к составам средств, которыми пользуюсь, исключаю слишком “химические” продукты, потому что у нас и так много стрессовых факторов — еда, усталость, экология, поэтому нужно максимально проверять то, что ты применяешь в уходе. Огромный плюс для молодой мамы — с этим макияжем можно абсолютно безопасно спать”.
4. Средства по уходу за собой
Здесь правило то же, что и с декоративной косметикой — не быть навязчивым и не намекать на то, что любимой пора начать ухаживать за собой. Поверьте, она и так это делает. Часто — чтобы вы не заметили. Поэтому выбираем максимально этичный и экологичный бренд и, поскольку это все-таки подарок, красивую упаковку. Можно сделать наивные глаза: “Я попросил что-то, чтобы ты могла позаботиться о себе, вот, мне посоветовали”.
Выбор Миллы Карпиковой: “EVA JEWELRY MIST от Nanoasia — освежающий спрей, в состав которого входят 7 натуральных масел. Максимально натуральное и функциональное средство, которое можно наносить и до, и после макияжа, и в его отсутствие. Оно настолько освежает, увлажняет и питает лицо, что оно сияет, плюс — очень красивая упаковка. Это будет обалденный подарок, очень красивый и натуральный”.
5. Персональная бьюти-консультация по уходу за собой
Если вы не решаетесь выбрать конкретное средство для своей любимой, подарите ей консультацию профессионала. От вас — оплата сертификата плюс гарантия, что вы или кто-то из ваших доверенных близких/друзей посидит с детьми. Поверьте — этот подарок окупится вам сполна.
Выбор Миллы Карпиковой: мастер-класс по уходу за собой и макияжу в представительстве NANOASIA и Bellapierre Cosmetics.“У меня двое маленьких детей, и я с большим трепетом отношусь к этим брендам, не только покупаю их продукты, но и хожу на омолаживающие процедуры и со временем эффект все больше впечатляет”.
6. Бьюти-бокс
Еще один способ побаловать любимую, не ошибаясь и не навязывая чужие вкусы. Бьюти-бокс — всегда сюрприз. Это в буквальном смысле коробка, в которую автор вкладывает самые актуальные новинки ухода за собой. Это могут быть мини-версии косметических или уходовых продуктов, витамины, питательные добавки и много другое. Обладательница такой коробки может попробовать за один раз 10-15 продуктов и выбрать то, чем будет пользоваться дальше. Или не будет. Плюс — приятных эмоций добавляет эффект сюрприза, кроме того, это достаточно бюджетный вариант подарка.
Выбор Миллы Карпиковой: “ILLI BOX от известного эстонского визажиста Лидии Малиновской. Тушь, маски, косметика и другие продукты в пробных образцах от мировых брендов, натуральные масла, скидочные купоны — каждый месяц выходит новая коробочка с уникальным содержимым, которую с нетерпением ждешь! Подписаться можно здесь”.
7. Макияж и прическа
Отправьте любимую в праздничный день в салон красоты, подарив ей сертификат на создание макияжа и прически, конечно, в идеале этот подарок должен идти в комплекте с праздничным платьем из п 1. Позвольте своей любимой женщине отдохнуть, отдаться в руки профессионалов и почувствовать себя красавицей!
Выбор Миллы Карпиковой: Макияж и прическа от Лидии Малиновской, автора, пожалуй, уже сотен образов Миллы Карпиковой. “Лидия прекрасно видит людей, у нее огромный опыт работы. Хорошее настроение и восхищение окружающих вам обеспечено! Почувствуйте себя в этот день красавицей!"
7. Фотосессия у профессионального фотографа
И, конечно же, когда ваша женщина выглядит, как королева, когда она довольна собой и счастлива, подарите ей возможность запечатлеть этот момент глазами профессионального фотографа.
Фотограф: Карина Ваус
Модель: Милла Карпикова, "Миссис Европа 2019"
MUAH: Лидия Малиновская
Место: KÄRBES Kitchen&Bar