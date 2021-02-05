Будьте внимательны! Эти модели детских автокресел, продаваемых в Эстонии, могут быть опасны

“Через систему быстрого оповещения RAPEX поступило сообщение об опасных товарах, касающееся детских автокресел Tian Core и Tian Elite марки RECARO”, — говорится в сообщении департамента.

Согласно отчету, детский ремень безопасности может частично отсоединиться от кресла, в результате чего безопасность больше не может быть полностью гарантирована, а риск травмирования ребенка может быть выше.

Соответственно, продукты не соответствуют Директиве 2001/95 / EC Европейского парламента и Совета об общей безопасности продукции.

Предупреждение относится к автокреслам RECARO Tian Core и Tian Elite с номером утверждения 04301383 (на рисунке ниже обозначен буквой А) и серийным номером (на рисунке ниже обозначен буквой B) в диапазоне 00000001-00001722 для модели Tian Core и в диапазоне E00000001-E00004953 для модели Tian Elite.

Если номер официального утверждения вашего автокресла RECARO Tian Core или Tian Elite совпадает с указанным выше, а серийный номер находится в указанном диапазоне, обратитесь в компанию, которая продала вам продукт, чтобы вернуть его.

Более подробную информацию от производителя можно найти ЗДЕСЬ.